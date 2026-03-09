SELLINGEN – Op zondag 22 maart organiseert muziekvereniging Jeduthun een sfeervol High Tea Concert in MFA De Zuides in Sellingen.
Het concert begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. Je zult genieten van een middag vol mooie concertmuziek. Tijdens het programma staan verschillende solisten in de spotlights, wat zorgt voor een afwisselend en bijzonder muzikaal optreden.
In de pauze zijn er diverse lekkernijen verkrijgbaar in high tea-stijl. Tegen een kleine bijdrage kunnen bezoekers genieten van iets lekkers, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de vereniging.
Kortom, een gezellige en muzikale middag voor jong en oud!
Bron: Jeduthun