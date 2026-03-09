Inwoners denken mee over nieuwe inrichting Spoetnikstraat in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Maandagavond vond er een inwonersbijeenkomst plaats over de toekomstige inrichting van de Spoetnikstraat in Oude Pekela. Aanleiding voor de bijeenkomst is de geplande vervanging van de riolering in het voorjaar van 2027. Omdat de straat hiervoor toch open moet, ziet de gemeente dit als een mooie kans om de straat opnieuw in te richten.
Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat men van de gelegenheid gebruik wil maken om de Spoetnikstraat groener te maken en meer ruimte te creëren voor kinderen om veilig te kunnen spelen. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners vanaf het begin betrokken zijn bij de plannen en hun ideeën kunnen inbrengen.
Het stedenbouwkundig bureau HKB gaf een presentatie waarin met behulp van verschillende schetsen werd getoond hoe de straat er in de toekomst uit zou kunnen zien. Daarbij werd duidelijk aangegeven dat het nog niet om definitieve plannen gaat, maar om mogelijke richtingen en ideeën.
Na de presentatie kregen de aanwezige bewoners de gelegenheid om zelf met suggesties en wensen te komen voor de inrichting van hun straat. Deze ideeën worden door HKB verzameld en meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.
Tijdens een volgende informatieavond zal het bureau een voorlopig ontwerp presenteren, waarin zoveel mogelijk van de ingebrachte ideeën en aandachtspunten van de bewoners zijn verwerkt. Op die manier hoopt de gemeente samen met de inwoners te komen tot een nieuwe inrichting van de Spoetnikstraat die past bij de wensen van de buurt.
Freddy Stötefalk