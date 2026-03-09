Inwoners halen oude lantaarnpalen op in Pekela

OUDE PEKELA – Maandag konden inwoners die zich hadden aangemeld de oude lantaarnpalen, die voorheen langs het Pekelder Hoofddiep stonden, ophalen. De uitgifte vond plaats bij de gemeentelijke loods naast Wedderweg 51 in Oude Pekela.
In december 2025 startte de gemeente Pekela met het vervangen van de straatverlichting aan de landszijde van het Pekelder Hoofddiep. Al snel lieten inwoners weten belangstelling te hebben voor de oude lichtmasten. Uiteindelijk meldden ruim 150 inwoners zich aan voor het overnemen van een lantaarnpaal.
In totaal worden 110 lantaarnpalen met kap verkocht voor 75 euro per stuk. Per persoon konden maximaal twee palen worden gekocht. Wie zich het eerst had aangemeld, kwam ook als eerste in aanmerking. Inwoners konden bij de loods per pin betalen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de dierenweide in Nieuwe Pekela en de kinderboerderij in Oude Pekela.
Pekelders moesten zelf voor het vervoer zorgen. De lantaarnpalen zijn ongeveer 3,60 meter lang en wegen circa 125 kilo. Medewerkers van de buitendienst laadden de palen met een kraantje op. Inwoners moesten de lantaarnpalen vervolgens zelf goed vastmaken. Bij de loods konden zij ook de bijbehorende kappen ophalen. Daarnaast stond er voor iedereen een gratis kopje koffie klaar.
Wethouder Reiny Kuiper was bij de eerste uitgifte aanwezig. Ook op dinsdag en woensdag kunnen inwoners tussen 12.30 en 16.30 uur hun bestelde lantaarnpalen ophalen.
De nieuwe eigenaren hebben nog wel wat werk aan de lantaarnpalen. “Om ze weer mooi te krijgen moet je ze schuren en verven,” vertelt Erik Hulsegge van de gemeente Pekela. Bovendien moet er nieuwe bedrading in. Maar dan heb je ook wat: een stukje Pekelder nostalgie bij je woning.
Foto’s: Catharina Glazenburg