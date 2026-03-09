DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Leer

Vrijdagavond heeft de politie om negen uur op het treinstation van Leer een 22 jarige Duitser aangehouden. Hij had voor twee zware pogingen tot diefstal nog een boete van 1.000 euro openstaan. Omdat de man de boete niet meteen kon voldoen werd hij naar een gevangenis gebracht. Daar mag hij 50 dagen verblijven.

Haren

Gistermiddag zijn om 15.20 uur aan de Tannenstraße in Haren drie afvalcontainers in brand geraakt. Het vuur sloeg over naar een hekwerk en een regenton. Het vuur werd door omwonenden en de brandweer van Haren geblust. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Bunde

Vrijdagavond werd bij een controle op de parkeerplaats om negen uur een 54-jarige man aangehouden. De Pool werd op basis van een arrestatiebevel gezocht. Hij was in september 2023 veroordeeld voor belastingontduiking. Als gevolg van deze veroordeling had hij nog een boete van € 1.600 te betalen, of anders een gevangenisstraf van 40 dagen uit te zitten. Omdat hij het openstaande bedrag niet kon betalen, brachten de agenten hem naar een penitentiaire inrichting.

Zondagmiddag werd om half twee bij een controle van inzittenden van een internationale bus een 42-jarige Duitser aangehouden. Hij werd op basis van twee arrestatiebevelen gezocht. Hij moest nog een boete van € 900 of 15 dagen gevangenisstraf uitzitten voor rijden zonder rijbewijs. In een andere zaak was de 42-jarige veroordeeld voor diefstal. Hij moet nog 334 dagen van zijn oorspronkelijke gevangenisstraf van een jaar en acht maanden uitzitten. De man werd aangehouden en na de politieprocedures naar de dichtstbijzijnde gevangenis gebracht. Het Openbaar Ministerie was bovendien geïnteresseerd in de huidige verblijfplaats van de man. Er was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd om zijn verblijfplaats te achterhalen.

De Duitse politie heeft vrijdag om 7.50 uur aan de Duits-Nederlandse grens twee arrestatiebevelen tegen een 47-jarige man uitgevoerd. De man reed in een auto die vanuit Nederland kwam. Tijdens de identiteitscontrole van de 47-jarige Poolse staatsburger ontdekten agenten dat er twee arrestatiebevelen tegen hem waren uitgevaardigd. In mei 2024 was hij veroordeeld voor diefstal. Hij moest nog een boete van € 500 betalen of een gevangenisstraf van vijf dagen uitzitten. Vanwege een eerdere veroordeling voor rijden zonder rijbewijs moest de 47-jarige nog een gevangenisstraf van 10 dagen uitzitten. Hij kon gevangenisstraf voorkomen door een boete van € 1.000 te betalen. Omdat hij het openstaande bedrag niet kon betalen, werd hij volgens de politieprocedure naar een penitentiaire inrichting gebracht. Verder werd vastgesteld dat de 47-jarige Poolse man geen geldig rijbewijs bezat, waarop een strafvervolging werd ingesteld.

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2.16 uur een 26-jarige man gearresteerd. De Duitser werd bij de rustplaats Bunderneuland als passagier in een langeafstandsbus aangehouden. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er drie arrestatiebevelen tegen hem waren uitgevaardigd voor diverse misdrijven. Tussen 2021 en 2024 was de man veroordeeld voor diefstal, inbraak en illegale handel in cannabis. Hij moet in totaal ongeveer tweeënhalf jaar gevangenisstraf uitzitten. Daarnaast liepen er nog twee arrestatiebevelen tegen hem wegens inbeslagname van bezittingen ter waarde van € 6.990. Hij werd gearresteerd en naar een penitentiaire inrichting gebracht.

Weener



Tussen zondagavond circa 22:30 uur en maandagochtend circa 01:00 uur hebben onbekende daders een bushalte aan de Bahnhofstraße in Weener beschadigd. De schade wordt momenteel geschat op € 1.000,-. Iedereen met informatie over het incident wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Weener.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland