Laat je betoveren door de vogels van Ter Wupping

TER WUPPING – De lente is de tijd dat de vogels weer zingen. Wat hoor je eigenlijk? En kun je een vogel herkennen aan zijn zang? Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 14 maart een excursie door het landschap van Ter Wupping. Samen gaat u op zoek naar de geluiden van de lente tijdens de vroege vogelwandeling.
De begintonen van de vijfde symfonie van Beethoven, het parelende liedje van de roodborst of de waanzinnige lach van de groene specht… Je kunt het met een beetje geluk allemaal horen tijdens deze excursie. In deze tijd van het jaar wordt er door vogels weer volop gezongen om een vrouw te versieren of simpelweg om duidelijk te maken dat je er bent. Onder leiding van een gids ga je op zoek naar vogels rond Ter Wupping en krijg je nog wat handige tips hoe jij ook vogelgeluiden kunt leren herkennen.
Sluit je aan? “De lente is het seizoen waarin dieren elkaar het hof maken. Zo ook vogels” vertelt boswachter Margot Meendering.
Praktische informatie
- Datum: Zaterdag 14 maart 2026
- Tijd: 08:30
- Startpunt: Bij de brug op de splitsing Ter Wuppingerweg / Kolonel Blondeelweg
- Aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/vroege-
vogelwandeling-westerwolde
Tip: Draag stevige schoenen, kleed je op het weer en neem een verrekijker mee. De vroege vogelwandeling is geschikt voor iedereen die houdt van natuur, rust en mooie verhalen. Wie de vogels van de lente wil ervaren is van harte uitgenodigd om zich aan te melden!
Bron: Margot Meendering