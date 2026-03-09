Lange verrassingswandeling door de bossen bij Grolloo

GROLLOO – Zaterdag 28 maart kun je een lange wandeling (ca. 12 km) door de bossen van het Hart van Drenthe maken. Tijd: 10:00 tot 14:00 uur, start vanaf de Parkeerplaats Blauwe Steen aan de Soartendijk bij Grolloo.
‘Deelnemers moeten zelf lunch meenemen. Staatsbosbeheer vormt dit gebied om tot een nieuwe wildernis. Dat merken we tijdens de wandeling, soms is het spoor moeilijk te volgen en komen we obstakels tegen in de vorm van omgevallen bomen. We volgen zo veel mogelijk het kronkelspoor van de Drentse bosmier, de sprokkel. Ervaar daarbij de stilte, de verwildering en de magie van de natuur. Houd dus rekening met goede, waterdichte schoenen. Het kan glad en nat zijn!’, meldt Nationaal Park Drentsche Aa.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa