Meeslepend sportverhaal Marty Supreme in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 16 maart vertoont Filmhuis vanBeresteyn het meeslepende sportverhaal Marty Supreme. In deze nieuwe film van regisseur Josh Safdie schittert Timothée Chalamet als Marty Mauser: een slimme maar eigenwijze jongen met een droom waar niemand in gelooft.
Vastbesloten om door te breken in de wereld van het tafeltennis in het New York van de jaren vijftig, gaat Marty tot het uiterste. Zijn jacht op succes voert hem langs verleiding, risico’s en morele dilemma’s. Terwijl hij alles op alles zet om een gevierd sportheld te worden, ontdekt hij hoe hoog de prijs van ambitie werkelijk is.
Marty Supreme is meer dan een sportfilm. Het is een intens drama over identiteit, klasse en de Amerikaanse droom, rauw, energiek en visueel overdonderend.
Naast Chalamet bestaat de cast uit onder anderen Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Fran Drescher en Tyler, the Creator.
Datum: Maandag 16 maart 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn