Nieuwe bushokjes in Pekela: inwoners denken mee

PEKELA – De gemeente Pekela laat op verzoek van de gemeenteraad onderzoek doen naar de vernieuwing van de bushokjes. De huidige bushokjes zijn verouderd en toe aan vervanging. De inwoners worden betrokken bij hoe ze eruit komen te zien. Via een enquête kunnen de Pekelders hun voorkeur aangeven.
Van 9 tot en met 16 maart kunnen inwoners hun stem uitbrengen via de online enquête op www.pekela.nl/vragenlijstbushokjes. Inwoners kunnen kiezen uit drie verschillende ontwerpen. Op basis van de uitkomsten van de enquête wordt het meest populaire type gekozen.
De nieuwe bushokjes zijn eenvoudiger en goedkoper te onderhouden. Met de komst van de nieuwe bushokjes wordt het straatbeeld in heel Pekela hetzelfde. Dat zorgt voor een nette en moderne uitstraling van de openbare ruimte.
Burgemeester Jaap Kuin: ‘Pekela wordt er straks hopelijk weer een stukje mooier op. Het bijzondere is dat alle Pekelders kunnen meedenken over hoe de bushokjes eruit komen te zien. Zo doen we het samen met onze inwoners.’
Bron en foto’s: Gemeente Pekela