Pista Padel in Vlagtwedde op 11 april geopend

VLAGTWEDDE – Op 11 april worden in Vlagtwedde de nieuwe padelbanen geopend.
Vlak voor de jaarwisseling heeft de gemeente Westerwolde een vergunning afgegeven voor de aanleg van nieuwe padelbanen op de voormalige tennisbanen in Vlagtwedde.
Na het verkrijgen van de vergunning werd er voortvarend gestart met de werkzaamheden. Het terrein werd eerst weer netjes ingericht en het groen rondom de banen werd aangepakt. Vervolgens verwijderde Jan Bakker de oude tennisbaanmatten, waardoor goed zichtbaar werd hoeveel ruimte er beschikbaar is voor de nieuwe sportvoorziening.
De winterse omstandigheden van de afgelopen periode hebben echter voor enige vertraging gezorgd in de werkzaamheden. Desondanks zal zaterdag 11 april een grootse opening plaatsvinden. Om 13.00 uur start de opening met een demonstratie van vier ervaren padelspelers. Natuurlijk is er ook een hapje en een drankje en wordt voor een gezellige muzikale omlijsting gezorgd.
Met de komst van de padelbanen krijgt Vlagtwedde en de omliggende regio er een mooie en toegankelijke sportvoorziening bij. In de toekomst wordt het mogelijk om eenvoudig online een baan te reserveren. Daarnaast wordt gekeken naar een passende abonnementsvorm voor regelmatige spelers.
Om padel voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te maken, zijn bij De Dribbel gratis padelrackets en ballen te leen. Zo kan iedereen vrijblijvend kennismaken met de sport en ontdekken of padel iets voor hen is.
Ook de naam van de nieuwe padelbanen is inmiddels bekend: Pista Padel.
Bron: Lars van Ravenhorst