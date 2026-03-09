PvdA stelt schriftelijke vragen over lelieteelt bij Lieftinghsbroek

HARPEL – De PvdA fractie stelt schriftelijke vragen over de lelieteelt bij Lieftinghsbroek:



Geacht college,

De fractie van de Partij van de Arbeid ontvangt signalen van inwoners van Harpel dat er om en nabij het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek gronden in gebruik zouden worden genomen door een akkerbouwer, met de intentie er in het huidig teeltseizoen pioenrozen te gaan verbouwen. De fractie van de PvdA maakt zich zeer ernstig zorgen over de uitbreiding de controversiële sier- en lelieteelt en het bijbehorende excessieve gebruik van bestrijdingsmiddelen in onze gemeente.

De fractie kan de sierteelt in het gebied specifieke geval van het Lieftinghsbroek bovendien niet rijmen met het werk dat verricht is in het kader van de Gebiedsgerichte aanpak Lieftinghsbroek en de beheermaatregelen die genomen zijn en worden in het kader van het (toekomstige) natuurherstel aldaar.

Het voornemen sierteelt te organiseren op relatief korte afstand van dit (stikstof)gevoelige natuurgebied, inwoners van Harpel en omwonenden van het Lieftinghsbroek, druist naar onze mening volledig in tegen de principes waarop de Gebiedsgerichte aanpak Lieftinghsbroek is gestoeld, de resultaten die daaruit zijn voortgevloeid en het aspect van algeheel welzijn en (volks)gezondheid van onze inwoners.

De fractie wil graag geduid hebben dat de Raad van State in haar uitspraak van 2 april 2025 heeft geoordeeld dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van in ieder geval lelies natuurvergunningsplichtig kan zijn: telers moeten kunnen aantonen dat de bestrijdingsmiddelen die zij gebruiken geen negatieve effecten hebben op Natura 2000-gebieden. Wanneer dit niet met zekerheid kan worden uitgesloten, zal de teler over een natuurvergunning moeten beschikken. Dat er op dit moment geen lelies zullen worden geteeld nabij het Lieftinghsbroek, maar pioenrozen, die weliswaar een minder intensief bestrijdingsmiddelengebruik kennen, maar niet gevrijwaard gaan van een bovengemiddeld bestrijdingsmiddelengebruik, pleit de situatie geenszins vrij van een kritische interventie. Zeker vanwege de gedachte dat de gronden waarop de pioenrozen geteeld gaan worden in de toekomst (vanwege gewasrotatie) met zekerheid ook in aanmerking zouden kunnen komen voor lelieteelt.

De fractie vindt het een cynische gedachte dat op zeer korte afstand van het Lieftinghsbroek sierteelt plaatsheeft en plaats zal vinden. Daarnaast spreekt de fractie haar zorgen uit over de uitbreiding van lelie- en sierteelt nabij NNN-gebieden in het midden en zuiden van onze gemeente. Weliswaar heeft deze teelt inzake natuur- en milieuwetgeving minder juridische onderbouwing en/of consequenties aldaar, maar de situatie laat niet onverlet dat de gezondheid van inwoners, een gezond en veilig milieu en de tijd, moeite en (publieke) gelden die in natuurgebieden gestopt worden met voeten worden getreden. De fractie roept het college op alert te zijn op de toename van sierteelt in Westerwolde en verzoekt het college stappen te ondernemen om een gezonde leefomgeving voor iedere Westerwolder te kunnen blijven garanderen.



Vragen

Uit bovenstaande relaas kan de fractie de volgende schriftelijke vragen destilleren:

-Is het college op de hoogte van het voornemen van een akkerbouwer nabij het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek sierteelt te organiseren?

-Is bij het college een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor sierteelt nabij het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek binnengekomen?

-Heeft de akkerbouwer anderszins een natuurvergunning aanvraagt voor sierteelt nabij het Lieftinghsbroek?

Zo ja: heeft de akkerbouwer deze natuur- en/of omgevingsvergunning verkregen, en op welke argumenten stoelt deze toekenning van de omgevingsvergunning?

Zo nee: kan het college beamen dat de kweker in kwestie een natuur- en/of omgevingsvergunning had moeten aanvragen?

Zo nee: wordt er bij het constateren van sierteelt zonder geldige natuur- en/of omgevingsvergunning gehandhaafd, of zal dit worden gedaan? Daarnaast: welke termijn tot handhaving kan verwacht worden na constatering zonder geldige vergunning? Op welke wijze zal worden gehandhaafd?

-Kan het college de zienswijze delen, dat sierteelt en het bijkomende gebruik van bestrijdingsmiddelen nabij het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek, Harpel en omwonenden indruist tegen de te nemen en genomen beheermaatregelen i.h.k.v. de Gebiedsgerichte aanpak Lieftinghsbroek, die (zouden) moeten leiden tot natuurherstel; de algehele opvatting van het hebben van nadelige effecten van omstreden bestrijdingsmiddelen die bij sier- en lelieteelt worden gebruikt op de volksgezondheid; en het de nadelige effecten die voornoemde teelt en bestrijdingsmiddelengebruik hebben op het milieu, flora en fauna aldaar? Waarom wel of waarom niet?

-Deelt het college de zienswijze dat de discutabele lelie- en sierteelt dichtbij inwoners en gevoelige natuurgebieden indruist tegen doelstellingen die landelijk inzake Natura2000- en NNN-gebieden zijn opgesteld, richtlijnen inzake de volksgezondheid, milieu veiligheid en de eigen opgestelde doelstellingen in het collegeakkoord, inzake volksgezondheid en welzijn? Waarom wel of waarom niet?

Namens de fractie PvdA,

Sander Keizer