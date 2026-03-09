‘Uw wens wordt gehoord bij GroenLinks-PvdA’

WINSCHOTEN – Zaterdag 14 maart staat GroenLinks-PvdA Oldambt met een kraam op de verkiezingsmarkt op het Israëlplein in Winschoten. Tussen 12.00 en 16.00 uur gaat GroenLinks-PvdA graag met inwoners in gesprek. Ze vinden het belangrijk dat iedereen kan zeggen wat hij of zij voor de gemeente Oldambt zou wensen.
Hebt u een wens die bij u voor op de tong ligt? Wat vindt u van het groen in uw buurt? Zijn de voetpaden geschikt voor wandelaars met een rollator? Kunt u overal komen met het openbaar vervoer?
U bent van harte welkom bij hun kraam. Daar kunt u uw wens voor de politiek in Oldambt opschrijven: wat zou u nu van de politiek willen? Uw wensen worden feestelijk opgehangen in de kraam.
Voor GroenLinks-PvdA Oldambt is het natuurlijk en sociaal om te stimuleren dat voedingsgewassen zonder bestrijdingsmiddelen kunnen worden geteeld. Dat is gewoon gezonder voor mens en dier. Daarom verloten ze drie biologische bessenstruiken onder de bezoekers die een wens hebben opgeschreven en opgehangen. Het gaat om struiken met eetbare rode bessen (aalbessen), die in de zomer geoogst kunnen worden.
Bron: Aart Jan Langbroek