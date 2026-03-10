70-jarige “Opa voor KiKa” start 3.500 km lange longboardreis van Stadskanaal naar Sicilië

STADSKANAAL – Arthur Dijkstra (70) uit Soesterberg, beter bekend als “Opa voor KiKa”, zet zich al jaren op een bijzondere manier in voor het goede doel. Met zijn longboard reist hij door Europa om geld in te zamelen voor KiKa – Stichting Kinderen Kankervrij.
In 2025 maakte Opa voor KiKa een indrukwekkende tocht langs alle provinciehoofdsteden van Nederland. Vanuit Amersfoort legde hij een afstand van 1.483 kilometer af in 58 dagen. Met deze actie haalde hij maar liefst € 20.030,50 op voor KiKa, terwijl zijn oorspronkelijke streefdoel € 10.000 was.
Nieuwe uitdaging: 3.500 kilometer naar Sicilië
Voor 2026 legt Arthur de lat opnieuw hoger. Dit jaar gaat hij met zijn longboard op reis naar Sicilië in Italië. De gekozen route bedraagt ruim 3.500 kilometer en de reis zal naar verwachting 4,5 tot 5 maanden duren. Ook het nieuwe streefdoel is ambitieus: € 100.000 voor KiKa.
Start van de reis in Stadskanaal
Arthur wilde zijn nieuwe avontuur graag in het Noorden van Nederland beginnen. Toen Mariska Versteegt-van Gend, eigenaar van Camping ’t Nije hof in Stadskanaal, hiervan hoorde, nodigde zij hem uit om de start van zijn reis vanaf de camping te laten plaatsvinden.
Arthur – oftewel Opa voor KiKa – zal op 1 april aankomen op Camping ’t Nije hof. Daar kan hij deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd en overnachten in één van de accommodaties van de camping. Na een goed ontbijt zal hij op 2 april rond 10.00 uur officieel starten met zijn ruim 3.500 kilometer lange longboardreis richting Sicilië.
Publiek welkom bij het uitzwaaimoment
Het zou prachtig zijn als media en zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn bij het startmoment om Opa voor KiKa uit te zwaaien en hem veel succes te wensen bij zijn bijzondere missie voor het goede doel.
Locatie startmoment:
Camping ’t Nije hof
Spoorstraat 29b
9503 AM Stadskanaal
De inzamelingsactie van Arthur Dijkstra is officieel aangemeld bij KiKa – Stichting Kinderen Kankervrij.
Opa voor KiKa is ook te volgen via:
Instagram: https://www.instagram.com/opa_voor_kika/
Facebook: https://www.facebook.com/arthur.dijkstra.9?locale=nl_NL
Bron: Rob Versteegt