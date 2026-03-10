Burgemeester Jaap Kuin genomineerd voor de Leukste Burgemeester van Nederland

PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin is genomineerd voor de verkiezing van de Leukste Burgemeester van Nederland. Naast Kuin zijn nog acht burgemeesters uit heel Nederland genomineerd.
De Pekelder burgervader is de enige genomineerde van de provincie Groningen. De verkiezing is een initiatief van de YouTube-serie De Burgemeester en richt zich op burgemeesters, die zich op een toegankelijke verbindende en inspirerende manier inzetten voor hun gemeente.
Via LinkedIn (https://tinyurl.com/48n6aev4) en Instagram kan gestemd worden https://www.instagram.com/p/DVq02TljBmq/. Vorig Jaar werd Jurgen van Houdt van de gemeente Rijssen-Holten gekozen tot leukste burgemeester. Eerder kreeg Ahmed Aboutaleb van Rotterdam ook deze eretitel.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela