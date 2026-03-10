Eddy Niemeijer kandidaat-wethouder voor het CDA in Stadskanaal

STADSKANAAL – Het CDA in Stadskanaal heeft Eddy Niemeijer naar voren geschoven als kandidaat-wethouder voor de komende bestuursperiode. Met zijn betrokkenheid bij dorpen en wijken en zijn duidelijke visie op leefbaarheid en voorzieningen wil Niemeijer bijdragen aan een gemeente die dichtbij haar inwoners staat.
Volgens Niemeijer ligt de kracht van de gemeente vooral bij de inwoners zelf. “Onze gemeente is op haar sterkst wanneer dorpen en wijken bruisen en mensen naar elkaar omzien,” stelt hij. Vanuit die overtuiging wil hij zich inzetten voor een overheid die niet op afstand bestuurt, maar zichtbaar en betrokken naast inwoners staat.
Niemeijer wijst daarbij onder meer op het dorp Mussel als voorbeeld van sterke gemeenschapszin. Daar werken inwoners, verenigingen en ondernemers nauw samen. Initiatieven zoals activiteiten van Bruisend Mussel, de inzet van vrijwilligers bij de voetbalvereniging en de verbindende rol van Plaatselijke Belangen laten volgens hem zien wat er mogelijk is wanneer mensen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor hun dorp.
Tegelijkertijd ziet hij dat dorpen ook voor uitdagingen staan. In Mussel groeit bijvoorbeeld de behoefte aan meer woningen voor starters en jonge gezinnen. Ook voorzieningen staan onder druk: de basisschool zit vol en de sporthal is verouderd en te klein. Een mogelijke oplossing ziet Niemeijer in de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie waar onderwijs, sport, ontmoeting en zorg samenkomen.
Volgens het Christen-Democratisch Appèl sluiten deze plannen aan bij de bredere visie voor de gemeente. De partij wil investeren in woningbouw, sterke voorzieningen en kansen voor jongeren, zodat dorpen en wijken leefbaar blijven.
Niemeijer benadrukt dat die opgaven niet alleen voor Mussel gelden. “Wat in Mussel zichtbaar is, herken ik in veel dorpen en wijken binnen onze gemeente. Mensen willen wonen op een plek waar je elkaar kent, waar voorzieningen bereikbaar zijn en waar je ertoe doet.” Als raadslid – en mogelijk wethouder – wil hij lokale initiatieven verbinden met het gemeentebestuur en ervoor zorgen dat plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarbij staan volgens hem drie zaken centraal: tempo in woningbouw, sterke voorzieningen en ruimte voor een gezonde lokale economie.
Met de voordracht van Niemeijer presenteert het CDA een kandidaat die sterk geworteld is in de lokale samenleving en zich wil inzetten voor een gemeente die luistert, verbindt en keuzes durft te maken.
De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 18 maart 2026. Niemeijer staat namens het CDA op plek vijf van de kandidatenlijst.
Bron: Aike Blaauw
