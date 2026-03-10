Filmvertoning ‘kon minder’ in bibliotheken Veendam en Oude Pekela

VEENDAM, OUDE PEKELA – In de bibliotheken van Oude Pekela en Veendam wordt de korte film ‘Kon Minder’ van de Veendammer filmmaker Fleur Nonnekes vertoond.
‘Kon Minder’ is een romantische, komische, kleurrijke en muzikale korte film, een hybride vorm tussen documentaire en fictie. De film toont de schoonheid van het alledaagse leven van Groningers. Aan de hand van kleine, bijna schilderachtige portretten volgt de kijker het verloop van een doodgewone vrijdag. In deze film zit geen drama. Dat is namelijk helemaal niet Gronings. Alles gaat gewoon zoals het gaat. En dat alles is prachtig, rustgevend en prima zoals het is.
De film ademt rust, eenvoud en herkenning. Zoals een echte Grunneger het zou zeggen: ‘Kon minder’.
Na de vertoning gaat Fleur Nonnekes in op hoe de film tot stand is gekomen en geeft zij toelichting op het creatieve proces achter de film. Bezoekers krijgen zo een uniek inkijkje in het werk van een jonge, lokale filmmaker.
Praktische informatie
Locatie: Bibliotheek Veendam
Met toelichting door filmmaker Fleur Nonnekes
Datum: dinsdag 31 maart
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Bibliotheek Oude Pekela
Datum: woensdag 1 april
Tijd: 14.00 uur
Bron: Maaike Hermse