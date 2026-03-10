Hartverwarmende feelgoodfilm Hond & Ik bij Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Dinsdagmiddag 17 maart vertoont Filmhuis vanBeresteyn de hartverwarmende Nederlandse feelgoodfilm Hond & Ik. Een komedie met humor, emotie en een flinke dosis dierenliefde.
In deze komische en ontroerende film staat het leven van einzelgänger Paul volledig op zijn kop wanneer hij onverwacht een hond erft van een overleden familielid. Paul wil het dier, dat hij voor het gemak simpelweg ‘Hond’ noemt, het liefst zo snel mogelijk kwijt. De energieke viervoeter gooit zijn gestructureerde bestaan namelijk flink overhoop. Toch blijkt Hond niet alleen een bron van chaos, maar ook van verandering. Dankzij zijn trouwe metgezel wordt Paul gedwongen uit zijn comfortzone te stappen en komt hij opnieuw in contact met de wereld om hem heen.
Wanneer hij Laura ontmoet, lijkt er voorzichtig ruimte te ontstaan voor liefde. Maar de realiteit van Laura’s gezin zorgt voor nieuwe uitdagingen. Stap voor stap leert Paul, met Hond aan zijn zijde, wat het betekent om zich écht open te stellen en verbinding aan te gaan.
De film is geregisseerd door Reinier Smit en kent een sterke cast met onder anderen Egbert-Jan Weeber, Jelka van Houten en Dick van den Toorn.
Datum: Dinsdag 17 maart 2026
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn