‘Het Debat van Pekela’ nu ook live te bekijken via YouTube

PEKELA – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de gemeente Pekela twee verkiezingsdebatten onder de titel Het Debat van Pekela. Op woensdag 11 maart en zaterdag 14 maart gaan de politieke partijen met elkaar in gesprek over hun plannen en ambities voor de toekomst van Pekela. De debatten zijn nu ook live te volgen via het YouTube-kanaal van de gemeente Pekela.
De debatten zijn te bekijken via https://www.youtube.com/@gemeentepekela/streams en kunnen na afloop ook worden teruggekeken.
De deelnemende partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen en de debatten zijn GroenLinks-PvdA, SP, Samen voor Pekela, PVV en CDA. Tijdens de debatten komen onder meer onderwerpen als wonen, onderwijs en gezondheid aan bod. Inwoners konden de afgelopen weken ook zelf onderwerpen aandragen voor het debat via www.pekela.nl.
De partijen gaan op verschillende onderwerpen met elkaar in debat en iedere lijsttrekker heeft een één-op-één-gesprek met gespreksleider Niiwino Geertsema. Dit biedt ruimte voor de uitwisseling van ideeën, verdieping en het zichtbaar maken van verschillen en overeenkomsten. Na afloop van de debatten is er gelegenheid in gesprek te gaan met de verschillende lijsttrekkers.
Het eerste debat is woensdag 11 maart om 19.00 uur in buurthuis De Kiepe (Nieuwe Pekela). Op zaterdag 14 maart is het tweede en laatste debat om 14.00 uur in het Dollard College (Oude Pekela).
De debatten worden live uitgezonden door Groningen1, te zien op:
Ziggo: kanaal 39
KPN: kanaal 1503 (alleen Oldambt)
Odido: kanaal 875
SKV: kanaal 532
En via een live stream. De links vindt u woensdag en zaterdag op deze site.
Iedereen is van harte welkom.
Bron: Gemeente Pekela