Hoe staat het met Thuus in Nij Pekel?

NIEUWE PEKELA – Met de komst van de speeltuin bij het Heeresmeer, aanleg van bomen, struiken en paden aan de Meidoornlaan, een jongerensoos in De Kiepe en de bouw van 20 woningen aan de Lindelaan is een mooi begin gemaakt met het dorpsvernieuwingsproject Thuus in Nij Pekel. En er zijn nog veel grootsere plannen.

Aanjager van het project is wethouder Ellen van Klaveren. Voor de nieuwsbrief van de gemeente Pekela werd haar een aantal vragen gesteld:

Ben je een beetje tevreden hoe het gaat?

We hebben een mooie start gemaakt. Inwoners van jong tot oud konden meepraten over de plannen in een aantal bewonersbijeenkomsten. Daar kwamen heel veel ideeën uit. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en is heel fijn om te zien dat we ook al verschillende dingen hebben kunnen realiseren.

Projectleider van Thuus in Nij Pekel is Stephan Lap. Ben je content met zijn aanpak?

Al doet de naam anders vermoeden, maar Stephan is geen Pekelder. Zo langzamerhand kent bijna iedereen hem wel in Nieuwe Pekela, want hij is heel vaak in het dorp. Hij overlegt met organisaties, inwoners, ondernemers, scholen en slaat zo een mooie brug tussen gemeente en inwoners. Ik hoor dat de Nijpekelders daar heel tevreden over zijn. Stephan informeert, haalt informatie op en koppelt het ook weer terug. Daar zijn we als college erg blij mee.

Welke plannen die er nog aan zitten te komen, hebben grote impact op het dorp?

Het centrum bij de Poiesz gaat op de schop. De parkeerplaats wordt aangepakt en groener en gezelliger gemaakt en gekeken wordt of er horeca mogelijk is. Daarvoor zijn we in gesprek met de gereformeerde kerk om de bijgebouwen weg te halen. Daarnaast gaat de christelijke basisschool Groen van Prinsterer op termijn verhuizen richting De Spil. Op de huidige plek van de school zouden dan woningen kunnen komen. Bovendien zijn er plannen voor een woonwijk met minimaal 150 woningen bij het Heeresmeer. We gaan natuurlijk niet alles tegelijk doen, maar stap voor stap zodat alles mooi in elkaar overloopt. We hebben het hier ook over jaren en niet maanden.

Nog een van die ingrijpende dingen is het plan voor dorpshuis De Kiepe. Wat is dat plan?

Het dorpshuis verhuist naar het nieuwe multifunctioneel centrum De Spil, een beetje vergelijkbaar met De Binding in Oude Pekela. Nieuwe Pekela houdt dus een dorpshuisfunctie, maar dan op een andere plek. Op stee van De Kiepe komen woningen. Tijdens de bewonersbijeenkomsten hebben we vaak deze wens gehoord van nieuwe huizen vlak bij het centrum.

Een lang gekoesterde wens die je ook vaak hoorde in de bewonersbijeenkomsten is de doorsteek van het Heeresmeer naar het Pekelder Hoofddiep. Is dat plan in de ijskast gezet?

Nee, dat niet. De provincie ziet het ook wel zitten om met de boot naar het Heeresmeer te kunnen, maar waar we tegenaan lopen is het hoogteverschil tussen diep en meer. Een kanaal graven kost al gigantisch veel, maar door het hoogteverschil heb je een sluis nodig en dat gaat echt in de papieren lopen. Maar je weet nooit of er ergens nog een pot met geld onder aan de regenboog staat.

Donderdag 5 maart was er een bewonersbijeenkomst over Thuus in Nij Pekel. Wat werd daar besproken?

Mensen werden daar bijgepraat wat er gaat gebeuren bij het Heeresmeer. Zoals ik ook al zei, komt daar een nieuwe woonwijk. Stephan (projectleider – red) is daar druk mee. Hij wil nu ook de inwoners laten zie hoe het eruit kan komen te zien en wil ook horen wat ze ervan vinden. Voor het zover is moeten nog wel wat hindernissen worden genomen. Zo zijn we nog druk bezig met de aankoop van de grond.

Hoe zie jij Nieuwe Pekela voor je over 25 jaar?

Een heel gezellig dorp waar de voorzieningen op orde zijn met veel groen, waar je heerlijk kunt sporten, een terrasje kunt pakken en een heel rondje om het Heeresmeer kan lopen. Oftewel: ‘woar elk en ain zuk thuus vuilt…’

Bron: Gemeente Pekela