JEP Veendam ontvangt Gouden Nul voor “samenwerking vanuit vertrouwen”

VEENDAM – JEP Veendam heeft gisteren een Gouden Nul ontvangen, een onderscheiding van De Beweging van 0. Met de onderscheiding erkent de jury de aanpak in Veendam, waarin aanbieders en gemeente, en ook scholen en huisartsen, nauw samenwerken om jeugdigen en gezinnen sneller en beter te helpen. Wethouder Ans Grimbergen van de gemeente Veendam en orthopedagoog Anne Hueting vanuit JEP Veendam namen de onderscheiding in ontvangst tijdens het symposium Opdegroei26 in Apeldoorn.
Gouden Nullen
In 2025 reikte de Beweging van 0 voor het eerst Gouden Nullen uit. De Gouden Nullen worden toegekend aan professionals en initiatieven die een bijzondere bijdrage leveren aan het samen beter worden binnen de jeugdhulp. Dat kan gaan om een doorbraak voor één kind of gezin, maar ook om grotere ontwikkelingen die de jeugdzorg structureel verbeteren.
De Beweging van 0 over de toekenning: “JEP is met haar samenwerking vanuit vertrouwen een voorbeeld voor een mooie, degelijke ontwikkeling in de jeugdhulpverlening. Er wordt continu geleerd van eigen resultaten en ontvangt hoge waardering van jeugdigen, ouders, scholen en professionals. Geen wachtlijsten en minder schoolverlaters en uithuisplaatsingen.”
Groot denken, klein doen
Wethouder Ans Grimbergen: “We zijn onwijs trots dat JEP Veendam deze waardering krijgt. Het laat zien dat de gemeente en de JEP-partners vanuit vertrouwen samenwerken aan een beweging in de jeugdhulp, waarbij kinderen en jongeren zonder wachtlijsten en vaker in één keer goed geholpen worden. Groot denken, klein doen: zo maken we samen de beweging van nul.”
Over de Beweging van 0
De Beweging van 0 is een initiatief van jeugdhulpprofessionals en werkt aan ambitieuze jeugdhulp door continu te leren en te verbeteren en 0-doelen te stellen. Het grote ideële doel? 0 kinderen die niet gewoon prettig thuis wonen. Onder dit doel vallen tal van 0-doelen, zoals 0 uithuisplaatsingen, die richting geven en de ambitie weerspiegelen. De Beweging van 0 wil hiermee inspireren om anders naar jeugdhulp te kijken en fundamentele veranderingen mogelijk te maken.
Meer over JEP Veendam
JEP Veendam (Jeugd Expertise Punt) is een samenwerking tussen de jeugdhulpaanbieders Coöperatie Dichtbij (penvoerder), Molendrift, Team050, Koen, Leger des Heils en Barkema & De Haan. Samen organiseren zij de ambulante jeugdhulp in Veendam. Dit gebeurt vanuit één loket, met snelle inzet van expertise op scholen en bij huisartsen en door continu te leren en te verbeteren. Het doel van JEP is om het kleiner, beter en leuker te maken voor gezinnen en professionals. Hiervoor is er nauwe samenwerking met de Gemeente Veendam. Eerder ontving de Veendamse aanpak al de Drakentemmers Award en werd JEP benoemd als Koploper door het ministerie van VWS.
Bron: JEP Veendam