Kom en zing mee in d’ Ekkelkaamp Onstwedde

ONSTWEDDE – Op zondag 22 maart wordt in “d’Ekkelkaamp” Kom en zing mee georganiseerd.

Er worden liederen uit diverse zangbundels en liederen op verzoek uit de eigen zangbundel gezongen.

Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor Scheemda. Iedereen is van harte welkom! Aanvang: 19.00 uur.

De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden.
Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje koffie of fris nog even na te praten.

Georganiseerd door:
de Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente Onstwedde

Kerklaan 7 in Onstwedde

