DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Lathen
Tussen woensdag 4 en zaterdag 7 maart is bij een woning aan de Mozartallee in Lathen een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden met geweld het huis binnen te dringen. Dit is ze niet gelukt. De politie van Haren verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Meppen
Om 7.35 uur vanmorgen vond op de B70, ter hoogte van Meppen, een ongeval tussen vijf voertuigen plaats. Een 18-jarige vrouw reed in een Fiat 500 vanaf de Lathener Straße, de B70 in de richting Lingen op. Door de drukte was er aan het einde van de invoegstrook onvoldoende ruimte om op de rijbaan in te voegen. Een daar rijdende 21-jarige man in een Mercedes-Benz remde abrupt. Een 34-jarige man in een VW Transporter achter hem kon niet op tijd reageren en reed achterop de Mercedes. Een 50-jarige man in een Audi A6 achter de Mercedes probeerde vervolgens een verdere aanrijding te voorkomen door naar de inhaalstrook te wisselen. Daarbij schampte hij een VW Golf, bestuurd door een 21-jarige man. In totaal waren er vijf mensen bij het ongeval betrokken, maar niemand raakte gewond. Vier voertuigen liepen schade op, die wordt geschat op ongeveer € 11.000,-.
Haren
Gisteren is tussen 10.00 en 10.45 uur op een parkeerplaats aan de Langen Straße ter hoogte van huisnummer 58 in Haren een geparkeerde zwarte VW ID4 aangereden. De schade wordt op 5.000 euro geschat. De veroorzaker er van is doorgereden. De politie van Haren verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Papenburg
Aan de Alten Schulweg in Papenburg is zaterdag tussen 15.30 en 16.30 uur een groene Opel Zafira aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro.
Vanmorgen is tussen 10.40 en 11.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Friederikenstraße in Papenburg een blauwe Mitsubishi ASX aangereden. De dader is er vandoor gegaan.
De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland