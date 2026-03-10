Kunstkring Westerwolde exposeert in het vernieuwde Vestingmuseum Oudeschans

OUDESCHANS – Na de winterstop opent het Vestingmuseum Oudeschans op vrijdag 13 maart 2026 om 13.00 uur weer de deuren. Het nieuwe museumseizoen gaat, in het vernieuwde Vestingmuseum, van start met een expositie van de Kunstkring Westerwolde.
Beneden, tussen de bijzondere vaste archeologische collectie en boven, in de vernieuwde expositieruimte, exposeren 17 leden van de Kunstkring Westerwolde hun werk tot en met zondag 26 juli 2026. In de Pottenkaaste, in de Voorstraat, (het kleinste museum van Nederland) is een sneak preview te zien. Door het grote aantal deelnemers, is het een zéér gevarieerde (verkoop)expositie: van fotografie, digitale kunst en assemblages tot tekeningen en schilderijen, gemaakt door zowel amateurs als professionals.
Stichting Kunstkring Westerwolde brengt kunstenaars in en rond de gemeente Westerwolde die als amateur of professional met kunst bezig zijn, bij elkaar. Elk lid van de Kunstkring Westerwolde is met zijn/haar eigen kunstvorm bezig. Tot en met zondag 26 juli 2026 levert dit, in combinatie met de vaste archeologische collectie, een zeer fraaie en verrassende expositie op.
De exposerende leden zijn: Anja Blokzijl, Anneke Korte, Claudia Zwartenkot, Cobie de Jongh, Fenneke Wijnia-Edzes, Frank Stittrich, Gerda Lampers, Herman Janssen, Klazien Geelhoed, Lisette Scheffer, Pauline Jonker, Peter Stadens, Petra Fens, René Kerkhof, Ton Stomp, Wenda Niemeijer en Zwaantje Weishaupt
Komt dat zien in het Vestingmuseum Oudeschans (Molenweg 6) dat van vrijdag
13 maart tot en met zondag 15 november 2026 geopend is op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
www.vestingoudeschans.com
Bron: Bernadette Karremans