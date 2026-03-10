NUT Bellingwolde sluit seizoen af met Little Cash

BELLINGWOLDE – De volgende bijeenkomst van het NUT Bellingwolde is op vrijdag 27 maart 2026 om 20.00 uur in Partycentrum De Meet. Dan sluiten ze het seizoen af met Little Cash.
De coverband rond zanger/leadgitarist Krzysztof Groen speelt muziek van Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings en Janis Joplin. Krzysztof wordt bijgestaan door sologitarist Michel Scheltema, bassist Johan Kramer en drummer Robbert Meinders.
Ook niet-leden zijn tegen betaling van harte welkom.
Dorpsplein 6 te Bellingwolde.
Bron: Het bestuur van het Nutsdepartement Bellingwolde.