Oekraïense Lenteviering in Oudeschans groot succes

OUDESCHANS – De Oekraïense Lenteviering met concert op piano en viool is zaterdagavond 7 maart een groot succes geworden.

De Lenteviering ging om 18 uur van start met optredens van de volgende Oekraïeners: Olya met zang; Margarita (15 jr.) en Bogachova (8 jr.) allebei op piano; Galyna, Tetyana, Vlada (11), Khrystyna (12), Margarita en Myroslava (7) met een samenzang. Zij werden ingeleid door de presentatoren Dmytro en Veronika, die ook het verhaal van de Oekraïense Lenteviering vertelden.

In de pauze werd een uitgebreid hapjesmaal gepresenteerd. De eenhaps-hapjes waren buiten voor de deur op lange tafels uitgestald. Het geheel zag er fantastisch uit: heel mooi vormgegeven. Met dank aan de vrouwen die alles hebben gekookt en de opmaak hebben verzorgd: Galyna, Yana, Iryna, Yulia en Bogachova.

De bezoekers lieten zich door de Oekraïense bediening informeren over de vele verschillende hapjes. En genoten ondertussen van al het Oekraïense lekkers. En er was voldoende om alle 120 bezoekers meerdere malen van een hapje te voorzien.

Na de pauze werd aandacht gevraagd voor Mijn broeders hoeder? een schilderij van 2.30×1.30 van de hand van beeldend kunstenaar Anne Lamfers (88) uit 2023. Bij het maken van dit schilderij heeft de schilder zich laten inspireren door Oekraïne na de inval. Lamfers stelt het schilderij beschikbaar voor verkoop onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de opbrengst naar een goed doel in Oekraïne gaat. Sponsoring heeft 500 euro opgeleverd. Daarmee gaat het schilderij tot juni voor bruikleen naar de Grenshof. In juni zal het schilderij worden geveild door Rotary Westerwolde. En ook dat geld is voor Oekraïne.

En toen begon het concert met de Oekraïense sterviolist Sergiy Bolotny met aan de piano zijn vrouw Keiko Sakuma. Beide musici zijn bekend met de concerten in Oudeschans, waar ze meerdere keren in verschillende combinaties hebben opgetreden. Maar deze avond was voor m.n. Sergiy wel een indrukwekkende, omringd door zovele gevluchte landgenoten.

Het publiek was enthousiast: over het optreden van de Oekraïeners, over de hapjes en over het concert.

En van Oekraïense zijde hoorden we het volgende: “De ouders van de kinderen die aan de voorstelling meededen en het eten verzorgden, zeggen dat deze feestdag heel belangrijk voor hen was. Het was een stap richting integratie in de Nederlandse samenleving en een kans om via eten en cultuur een gemeenschappelijke basis te vinden. En traditionele Oekraïense dumplings bleken in staat bruggen te slaan tussen Oekraïeners en Nederlanders. We hopen dat we iets kunnen bijdragen aan de mensen in de gemeente Westerwolde, die ons heeft opgenomen.”

Ruud Hemmen

Foto’s/video: Jan Glazenburg en ingezonden door Ruud Hemmen