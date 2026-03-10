Paardenkastanjes in Oldambt gekapt vanwege ziekte

Oldambt – In de gemeente Oldambt moeten 42 paardenkastanjes verwijderd worden vanwege de kastanjebloedingsziekte. Grotere bomen die kunnen zorgen voor onveiligheid worden op korte termijn gekapt door een gespecialiseerde aannemer. Bomen waarvan het risico minder groot is, worden later verwijderd.
Ziekte
Uit een recent onderzoek van een onafhankelijk adviesbureau blijkt dat in onze gemeente 42 paardenkastanjes in slechte staat verkeren. De bomen zijn ernstig aangetast door kastanjebloedingsziekte, vaak in combinatie met houtrot en schimmels. Dit zorgt ervoor dat de stam en takken minder stabiel worden.
Locaties
Locaties waar zieke paardenkastanjes voorkomen zijn:
• Bad Nieuweschans – Molenbastion
• Beerta – Jachthaven
• Hongerige Wolf – G.Gernaatweg
• Nieuw Beerta – Kerkhoflaan
• Oostwold – Huningaweg, entree begraafplaats
• Scheemda – Anemoonstraat
• Winschoten – DKC De Tweemaster
• Winschoten – Kastanjelaan
• Winschoten – Kinderboerderij
• Winschoten – Maasstraat
• Winschoten – Maintebos
• Winschoten – Stadspark
• Winschoten – Sterringa Kuiperweg, parkzijde
• Winschoten – Vossenkamp
• Winschoten – Wilgenlaan
Veiligheid
Kastanjebloedingsziekte is een bacteriële aantasting die de bast en het onderliggende hout van de boom aantast. Door de aantasting verzwakt de structuur van de boom. Hierdoor kunnen takken afsterven en is er kans op houtrot of andere schimmelaantastingen van de boom. Takken of zelfs de hele boom worden minder stabiel. Zo kunnen takken afbreken of kan de boom omvallen. Voor de veiligheid worden deze bomen verwijderd. Dit gebeurt in fasen. Eerst worden de bomen verwijderd waarvan het risico op omvallen het grootst is; bomen met een minder groot risico worden later verwijderd.
Nieuwe bomen
Op dit moment werkt de gemeente Oldambt aan een plan om de gekapte bomen te vervangen door nieuwe exemplaren. Per locatie wordt bekeken welke nieuwe bomen er het best terug geplant kunnen worden. Daarbij kijkt de gemeente hoe de groeiplaatsen verbeterd kunnen worden en welke bomen op die plek het beste passen. Waarschijnlijk worden de nieuwe bomen in november geplaatst. De boom die in 1988 werd geplant ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van prinses Beatrix wordt binnenkort vervangen door een koningslinde.
Bron: Gemeente Oldambt