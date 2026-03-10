Paardenkastanjes in Oldambt gekapt vanwege ziekte

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 10 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ANDER PATROON | MORGEN REGEN

Het weerpatroon is aan het veranderen want er is vannacht al meer bewolking gekomen en er is vanmiddag ook kans op enkele buien. Daar kan dan best een flinke bui bij zijn en vanavond is eerst ook nog een bui. De zon breekt af en toe door en de maximumtemperatuur is nog wel een graad of 14, maar in de namiddag zakt het terug tot ca. 10 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit zuidoost tot zuid, vanmiddag uit zuid tot zuidwest.

Kans op wat regen dus in de loop van de dag en morgen komt daar ook wind bij. Want vannacht komt er windkracht 3 tot 5 te staan en morgen windkracht 4 tot 6. Het is vannacht droog maar morgenochtend is het regenachtig. Er kan dan 3 tot 5 mm aan regen vallen en soms zijn er enkele windvlagen. Morgenmiddag trekt dat front snel weg en dan klaart het op met nog een enkele lokale bui. De wind neemt dan ook iets af en de maximumtemperatuur voor morgen is onveeer 12 graden.

Donderdag is het wisselend bewolkt met wat zon en meest droog weer. Maximum donderdag opnieuw rond 12 graden en later veel wind. En die wind brengt vrijdag ook regen en herfstachtig weer. Het weekend is iets rustiger met een matige zuidwestenwind en een wisseling van zonnige perioden en een enkele bui. Maximum eind van de week rond 11 graden.