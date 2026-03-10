Rommelmarkt bij voetbalvereniging JVV

JIPSINGBOERTANGE – Op zaterdag 28 maart 2026 organiseert voetbalvereniging J.V.V. op het sportpark een rommelmarkt.
De opbrengst van de rommelmarkt wordt gebruikt voor de organisatie van het 80-jarig bestaan van JVV,
wat in het eerste weekend van september met diverse leuke activiteiten gevierd zal worden.
De rommelmarkt op 28 maart is van 10:00 tot 13:00, met onder andere gezelligheid, eten en drinken, en een mooie verloting met een geweldige hoofdprijs! De hoofdprijs is een houten tuinbank, aangeboden door Zagerij houtbouw Popken uit Musselkanaal.
Bron: Commissie 80-jarig bestaan JVV