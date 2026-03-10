Start vervanging beschoeiingen Pekelder Hoofddiep

PEKELA – De gemeente Pekela start in april met het vervangen van de in slechte staat verkerende beschoeiingen van het Pekelder Hoofddiep.
Maandag was met het verwijderen van de eerste paal van de oude beschoeiing door wethouder Reiny Kuiper de symbolische starthandeling van het project. Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening gaat het vier jaar durende project uitvoeren. Bijzonder is dat het bedrijf uit Genemuiden ruim veertig jaar geleden ook de oude beschoeiing van het Pekelder Hoofddiep heeft aangelegd.
De nieuwe beschoeiing is van kunststof met houten voorzetpalen en gaat nog langer mee dan de oude wanden. De werkzaamheden beginnen bij de koppelsluis in Boven Pekela, waarna verder gewerkt wordt in de richting van Nieuwe- en Oude Pekela.
‘We werken vanaf het water’, leggen bedrijfsleider Jacob Toeren en uitvoerder Tiemen Beens van Tebezo uit. ‘We willen dat de omgeving zo weinig mogelijk hinder van ons heeft. We gebruiken een speciale techniek met een klapanker zodat de beschoeiing er makkelijk en recht inkomt.’
Op 24 maart is er voor de inwoners van Boven Pekela in dorpshuis De Riggel een informatieavond (aanvang 19.00 uur) over het project. Ook is er de Bouwapp waarmee het project gevolgd kan worden. Jacob Toeren: ‘Als mensen iets willen weten of ergens mee zitten kunnen ze ons ook bellen of even aanschieten tijdens de werkzaamheden.’
Wethouder Reiny Kuiper is blij dat er nu echt kan worden begonnen. ‘Het is samen met de eerste handelingen aan de bruggen de start van project Pekelder Hoofddiep 2040. We maken er samen met de Dorpscoöperatie weer een bevaarbaar en ‘schier daip’ van.’
Bron en foto’s: Gemeente Pekela