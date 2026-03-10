Video: Inwoners halen oude lantaarnpalen op: Mooi stukje Pekela

OUDE PEKELA – Inwoners halen bij de gemeentelijke loods in Oude Pekela oude lantaarnpalen op die eerder langs het Pekelder Hoofddiep stonden. De gemeente vervangt de straatverlichting en besloot de oude palen te verkopen aan inwoners.
In totaal worden 110 lantaarnpalen verkocht voor 75 euro per stuk. De belangstelling is groot: meer dan 150 inwoners melden zich aan om een paal over te nemen.
Wethouder Reiny Kuiper vindt het mooi dat de palen een tweede leven krijgen. “Ze horen echt bij het straatbeeld van Pekela,” zegt hij. “Het is leuk dat inwoners ze nu een plek bij hun huis of in de tuin geven.” Volgens hem is het daarnaast mooi dat de opbrengst een lokaal doel heeft. “Het geld gaat naar de dierenweide in Nieuwe Pekela en de kinderboerderij in Oude Pekela.”
Een van de ophalers is blij dat hij er één heeft kunnen bemachtigen. “Ik vond ze altijd al mooi langs het Hoofddiep staan,” vertelt hij. “Het is leuk om er nu zelf één te hebben.”
Er moet nog wel wat gebeuren voordat de paal weer helemaal klaar is. “Je moet hem eerst schuren en verven,” zegt de nieuwe eigenaar. “Maar dat hoort er ook een beetje bij.”
Malou Vos