Vitaliteitsdagen voor 60-plussers succesvol van start

VEENDAM – Veendam Beweegt organiseert, samen met lokale partners, deze week in het Henk Nienhuis Stadion de Vitaliteitsdagen. Deze dagen zijn speciaal bedoeld voor inwoners van 60 jaar en ouder en bieden een laagdrempelige manier om gezond, actief en sociaal betrokken te blijven.
Alle 60-plussers in de gemeente Veendam ontvingen een persoonlijke uitnodigingsbrief. Er kwamen meer dan 500 aanmeldingen. Deelnemers kunnen tijdens de Vitaliteitsdagen verschillende testjes doen om hun fitheid te meten. Zo is er een fittest met oefeningen voor balans, lenigheid en spierkracht en een looptest om inzicht te krijgen in het valrisico. Daarnaast kunnen senioren bij het Hartcheckpunt gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten en krijgen ze tips voor een hartgezonde leefstijl.
Ontmoeten en ontdekken
Naast gezondheid is ook sociaal contact belangrijk. Tijdens de Vitaliteitsdagen kunnen senioren kennismaken met het sport-, beweeg- en activiteitenaanbod in de gemeente. Verschillende aanbieders vertellen over hun ervaringen en laten zien wat mogelijk is. Ook welzijnsorganisatie deBasis is aanwezig om informatie te geven over activiteiten zoals samen koken, wandelen of buurtbijeenkomsten.
Verder zijn diverse organisaties aanwezig, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, voetzorgspecialisten en het Fiets Vitaal-team, dat advies geeft over veilig fietsen, ook op latere leeftijd.
Persoonlijk gesprek en vervolgstappen
Na afloop kunnen deelnemers in gesprek met medewerkers van Veendam Beweegt om hun resultaten te bespreken en te kijken welke vervolgstappen passen. Alle bezoekers ontvangen de Beweegwijzer, een boekje met het complete aanbod op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl in de gemeente Veendam.
Bron: Veendam Beweegt
Foto’s: Peter Panneman