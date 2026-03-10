Zingend naar Pasen in de Poststraatkerk

STADSKANAAL – Op zaterdag 21 maart 2026 is er weer een uur “Zingend naar de Zondag” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Chr. Mannenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst zal hun medewerking verlenen.
Dit mannenkoor is een groot en enthousiast koor, men wil zingen tot eer en glorie van onze God en Vader. Het mannenkoor bestaat inmiddels ruim 60 jaar en is die periode uitgegroeid tot een regionaal- en interkerkelijk koor. Het is een vriendengroep waar iedereen zich thuis kan voelen en waar je direct het gevoel krijgt, dat je meezingt. Het mannenkoor is blij en dankbaar dat Bert Duijst al ruim 25 jaar als dirigent met hun optrekt.
Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc, alles onder begeleiding van Jorrit Woudt
De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.
De volgende keer Zingend naar de Zondag:
18 april 2026
m.m.v.
CGGK ‘Polyphonie’
o.l.v. Ronald IJmker
Gerwin van der Plaats – orgel
Bron: Antonia Meijer
www.zndz.nl