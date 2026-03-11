Bounce Back Bingo in sporthal de Spil in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Zaterdag 25 april is er een grote bingo avond in sporthal de spil in Nieuwe Pekela. Deze avond staat in het teken van dansteam Bounce Back van AB Dance uit Winschoten.
De meiden van dit team gaan dit jaar deelnemen aan het EK streetdance in Praag. Dit zal plaatsvinden in de eerste week van juli. De opbrengst van de bingo zal worden gebruikt voor de reis naar Praag.
Tijdens de bingo zal Bounce Back hun wedstrijddans laten zien.
Zaal open om 18.30, Aanvang bingo om 20.00 uur
Dus heb je zin in een hele leuke bingoavond en ook nog eens kans maken op geweldige prijzen, geef je dan op door een mail te sturen naar ahoffenkamp@hotmail.com
Bron: Annita Weltevreden