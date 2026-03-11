Duurzame impuls bedrijventerrein Eextahaven in Scheemda

SCHEEMDA – Wat kan er beter op bedrijventerrein Eextahaven 1? En wat hebben ondernemers nodig om klaar te zijn voor de toekomst? Met die vragen is aanjager Herman Timmermans op maandag 9 maart aan de slag gegaan. Na de eerdere aanpak van bedrijventerreinen De Rensel, Hoogebrug en Reiderland, is dit de volgende stap richting duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen.
Met het ‘Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Bedrijventerreinen’ helpt de gemeente ondernemers bij lastige vraagstukken. De komende periode gaat aanjager Herman Timmermans, in opdracht van de gemeente, onderzoeken welke oplossingen er gevonden kunnen worden voor verschillende uitdagingen. Daarbij gaat het onder meer om energiebesparing en elektrificatie, circulair materiaalgebruik, vergroening van het terrein en het verbeteren van de waterhuishouding. Ook is er aandacht voor thema’s als mobiliteit, innovatie, een gezonde werkomgeving en sociale veiligheid.
Samenwerking loont
Wethouder Erich Wünker (foto) is enthousiast: “We zien dat deze aanpak op andere terreinen goed werkt. Zo heeft de inzet van ondernemers op bedrijventerrein De Rensel geleid tot een NPG-subsidie van €4,5 miljoen. We zien dat er echt wat bereikt kan worden als ondernemers samenwerken.”
Die samenwerking moet bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein. De gemeente Oldambt speelt hiermee alvast in op de voorgenomen wet- en regelgeving die bedrijven vanaf 1 januari 2030 verplicht om zich te verenigen en samen te werken op diverse gebieden.
Herman Timmermans: “Samenwerking tussen de ondernemers in EextaHaven is essentieel voor het meedoen aan de grote opgaven en het binnenhalen van subsidies.”
Verduurzaming
Veel bedrijven hebben ambities op het gebied van uitbreiding en verduurzaming, maar lopen in de praktijk tegen knelpunten aan. Denk bijvoorbeeld aan netcongestie, beperkte mogelijkheden voor elektrificatie of een gebrek aan kennis en middelen. Dit ontzorgingsprogramma zorgt ervoor dat samen met ondernemers concrete plannen kunnen worden gemaakt, zodat ze daarmee aan de slag kunnen.
Bron: Gemeente Oldambt