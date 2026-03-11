Eerste verkiezingsdebat in Pekela trekt belangstelling van inwoners

NIEUWE PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin opende woensdagavond het eerste verkiezingsdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De bijeenkomst vond plaats in buurthuis De Kiepe, waar vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van de gemeente Pekela.
Namens GroenLinks–PvdA nam Elly Knevelman deel aan het debat. Grietje Smit-Norder vertegenwoordigde Samen voor Pekela, terwijl Ellen van Klaveren het woord voerde namens de Socialistische Partij. Voor de Partij voor de Vrijheid was Arthur van Dooren aanwezig en namens het Christen-Democratisch Appèl nam Feike Oppewal deel.
Onder leiding van gespreksleider Niiwino Geertsema kwamen verschillende thema’s aan bod die voor inwoners van groot belang zijn, zoals wonen, gezondheid, jeugdzorg en duurzaamheid en andere lokale vraagstukken binnen de gemeente.
Tijdens de avond kregen de deelnemers de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten en met elkaar in debat te gaan over de uitdagingen en kansen voor Pekela. De aanwezige inwoners konden zo kennismaken met de verschillende visies van de partijen in aanloop naar de verkiezingen.
Na afloop van het debat was er gelegenheid voor bezoekers om met de deelnemende politici in gesprek te gaan en vragen te stellen. Het debat vormde daarmee een eerste moment waarop inwoners en lokale politiek elkaar ontmoetten in aanloop naar de verkiezingen.
Een tweede debat staat gepland op zaterdagmiddag 14 maart in het Dollard College, waar de partijen opnieuw met elkaar in discussie zullen gaan over de toekomst van Pekela. U kunt dit via deze link thuis volgen.
Aan het einde van de bijeenkomst bedankte burgemeester Jaap Kuin iedereen die had bijgedragen aan het mogelijk maken van deze avond.
Freddy Stötefalk
Het debt kunt u hier terugkijken: