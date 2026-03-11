Het Groninger Landschap 90 jaar: blijvende inzet voor natuur en erfgoed

GRONINGEN – Op 14 maart aanstaande bestaat Stichting Het Groninger Landschap 90 jaar. Sinds de oprichting in 1936 zet de organisatie zich in voor de bescherming van natuur, landschap en erfgoed in de provincie Groningen. In negen decennia is Het Groninger Landschap uitgegroeid tot een sterke en betrouwbare organisatie met een grote achterban.

Van vrijwilligerswerk naar blijvende bescherming

De eerste aankoop van de stichting was de Soldatendijk in Bourtange (1939). Later volgden ook grotere gebieden, waaronder Landgoed Coendersborg (1956) en Landgoed Ennemaborg (1965). Inmiddels heeft de stichting 8.300 hectare aan natuur en 60 rijksmonumenten in bezit.

Eenmaal verworven natuurgebieden en monumenten zijn blijvend beschermd. De organisatie kan daarbij rekenen op steun van de achterban: zo’n 450 vrijwilligers, 15.000 Beschermers, 50 Bedrijfsvrienden en mensen die bijdragen via schenkingen en nalatenschappen.

Naast het beschermen via eigendom komt Het Groninger Landschap ook op voor de belangen van natuur, landschap en erfgoed. Daarbij volgt de stichting een constructieve en oplossingsgerichte benadering. Verder is er veel aandacht om jeugd in contact te brengen met de natuur.

Nieuwe huisvesting in jubileumjaar

Het jubileumjaar markeert ook een nieuwe fase voor de organisatie. Na 25 jaar in Haren verhuist Het Groninger Landschap naar een kantoor in de Mediacentrale in Groningen. Dit zal een tijdelijk onderkomen zijn in afwachting van de definitieve verhuizing naar boerderij Euvelgunnenerheem, gelegen aan de voormalige loop van de Hunze in de stad. De boerderij werd in 2019 nagelaten door boer Thies Dijkhuis en wordt momenteel gerenoveerd.

Oproep: steun het Groninger Natuurfonds

In het kader van het 90-jarig jubileum vraagt Het Groninger Landschap aandacht voor het Groninger Natuurfonds. Met dit fonds worden nieuwe natuur en cultuurhistorisch waardevolle gronden aangekocht. Inmiddels zijn via het fonds vier grondaankopen gerealiseerd.

Donaties maken het mogelijk om kansen te benutten wanneer gronden beschikbaar komen en zo het Groninger landschap duurzaam te versterken.

Na negentig jaar blijft Het Groninger Landschap zich inzetten voor een toekomstbestendig, herkenbaar en samenhangend landschap in Groningen. Het Groninger Landschap ontvangt hiervoor structurele bijdragen van de provincie Groningen en de Nationale Postcode Loterij.

Bron: Het Groninger Landschap