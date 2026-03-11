Inspirerende afsluiting project ‘Eigen Omgeving’

VEENDAM – Woensdagmiddag vond de afsluiting van het project ‘Eigen Omgeving’ plaats.
In dit project werkten leerlingen uit de Xplore-klas van Winkler Prins drie maanden lang aan praktijkgerichte opdrachten voor de gemeente Veendam. Ze onderzochten actuele vraagstukken uit hun eigen leefomgeving – van herbestemming en jeugdcultuur tot leesbevordering en armoedebestrijding – en ontwikkelden hiervoor creatieve en haalbare oplossingen.
Tijdens de afsluiting presenteerden de leerlingen hun eindproducten, variërend van maquettes en onderzoeksrapporten tot posters en toekomstscenario’s. Hun bevindingen werden gepresenteerd aan burgemeester Annelies Pleyte en wethouder Bert Wierenga.
Bron en foto’s: Peter Panneman