Haren

Ergens tussen maandagavond en dinsdagochtend hebben onbekende daders bij vijf bestelwagens, die gebruikt werden voor bouwwerkzaamheden in Haren, ingebroken. Uit vier daarvan werden diverse gereedschappen gestolen. Het ging om een ​​VW Crafter en een Peugeot Boxer op de Haydnstraße, een VW Transporter op de Siliesstraße, een Renault Master op de Nordstraße en nog een VW Transporter op de Emsstraße. De totale schade wordt geschat op enkele duizenden euro’s. Of de vijf incidenten met elkaar verband houden, wordt momenteel onderzocht. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over de diefstallen of de onbekende daders worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren op 05932/72100

Gisteren rond 21:15 uur raakte een 21-jarige automobilist op de Tengestraße in de richting van Altenberge, van de weg en botste tegen een boom. Uit het onderzoek bleek dat de 21-jarige bestuurder onder invloed van THC was. De bestuurder bleef ongedeerd. De geschatte materiële schade bedraagt ​​circa € 5.000,-.

Meppen

Op dinsdag 10 maart vond nabij afslag Lathener Straße (Stadium) op de B70 in Meppen rond 8:10 uur ’s ochtends een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. De politie had de plaats van een ongeval vooraf afgezet met pilonnen. Een nog onbekende bestuurder zag de kegels kennelijk te laat en botste tegen twee ervan. De kegels raakten beschadigd bij de aanrijding. De bestuurder reed vervolgens door zonder het ongeval te melden of zijn/haar persoonsgegevens achter te laten. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen op 05931/9490.

Bunde

Op 9 maart vond om 13:05 uur vond op de Boenster Hauptstraße een verkeersongeval plaats. Een 26-jarige vrouw bestuurde een tractor met aanhanger. Ze reed op de Boenster Hauptstraße richting Wymeester Hauptstraße. Een 65-jarige bestuurder van een Mercedes-Benz Arocs kwam uit de tegenovergestelde richting. Hij moest uitwijken om een ​​botsing te voorkomen toen de tractor met aanhanger op zijn rijstrook terechtkwam. Hierdoor raakte zijn voertuig van de weg en botste tegen een boom. De man liep lichte verwondingen op. De exacte hoogte van de schade is nog niet bekend.

Papenburg

Onbekende daders hebben geprobeerd bij een tandartspraktijk in de wijk Obenende een collectebus met tandheelkundig goud te stelen.

Op 26 februari 2026 belde een onbekende vrouw naar een tandartspraktijk in Papenburg en beweerde een medewerker van SOS Kinderdorpen te zijn. Tijdens het gesprek informeerde ze naar de inhoud van een collectebus in de praktijk, waarin tandheelkundig goud en andere metalen voor de tandheelkunde werden verzameld. Ze gaf aan dat de bus op maandag 2 maart tijdens de openingstijden van de praktijk zou worden opgehaald. Ze gaf een identificatienummer op als vermeend identiteitsbewijs.

Op vrijdag 27 februari verscheen een onbekende man bij de praktijk en zei dat hij de collectebus wilde ophalen. Het personeel van de praktijk werd achterdochtig en wees erop dat de ophaalbeurt pas de volgende maandag gepland stond. De man verliet vervolgens de praktijk.

Op maandag 2 maart verscheen dezelfde man opnieuw bij de tandartspraktijk en zei wederom dat hij de collectebus wilde ophalen. Terwijl het personeel deed alsof ze de doos uit een aangrenzende ruimte haalden, werd de politie ingelicht. Voordat de politieauto arriveerde, verliet de man echter de praktijk en vluchtte in onbekende richting.

De man werd als volgt beschreven:

ongeveer 165 tot 170 cm lang

ongeveer 30 tot 40 jaar oud

sterk, gespierd postuur

gebruinde huid, Zuid-Europees uiterlijk

bruin haar, naar achteren gekamd met korte zijkanten

sprak Duits zonder accent

volledig in donkere kleding gekleed

droeg een schoudertas

De waarde van de metalen in de collectebus wordt momenteel geschat op ongeveer € 1.000. De donaties worden gewoonlijk eenmaal per jaar ingezameld en gebruikt ten behoeve van het SOS Kinderdorp. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over de beschreven persoon of die verdachte waarnemingen hebben gedaan, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op telefoonnummer 04961/9260.

