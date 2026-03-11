Nieuwe woonwijk voor Scheemda

OLDAMBT – Wat nu nog weiland is, zal naar verwachting vanaf 2028 veranderen in een compleet nieuwe woonwijk in Scheemda. De gemeente Oldambt staat vooralsnog positief tegenover de plannen van bouwer Van Wijnen. Het betreft het perceel tussen de Oosterstraat, De Akkers, Rijksweg en de begraafplaats. De plannen bevinden zich in veel opzichten dan ook in de beginfase. Er is ruimte voor circa honderd woningen, met een mix van sociale huur tot vrije sector. Voor woensdag 8 april is een informatiebijeenkomst gepland.

Van Wijnen wist de grond begin februari 2026 te verwerven van de vorige, particuliere eigenaar. Met de plannen voor woningbouw klopte Van Wijnen aan bij de gemeente Oldambt. Die toonde zich enthousiast. Wethouder Gert Engelkens (Wonen) van de gemeente Oldambt: “Dit is voor Oldambt als geheel en Scheemda in het bijzonder een groot woonproject. Zeker op deze schaal, van deze omvang. We voegen type woningen toe, waar behoefte aan is. Tegelijk verlichten we hiermee de druk op de woningmarkt. Niet alleen in Scheemda, maar ook voor de regio.”

Mix van woontypes

Aan de ene kant grenst de locatie aan de bestaande dorpskern. Anderzijds is er een directe ontsluiting met de A7. De karakteristieke boerderij aan de Oosterstraat 14 maakt onderdeel uit van de planvorming. Over de invulling van de locatie kan de wethouder dan ook nog niet veel zeggen. De plannen bevinden zich nog in een pril stadium. Wel dat deze aansluit bij het Programma Wonen 2026-2030 van de gemeente Oldambt. De gemeente maakt zich op voorhand sterk voor de ontwikkeling van een combinatie van 30 % sociale huur, 30 % middenhuur of betaalbare koop en 40 % vrije sector woningen.

Toekomstbestendig

De gemeente Oldambt kijkt met vertrouwen uit naar de samenwerking met en ontwikkeling door Van Wijnen. Het bedrijf is landelijk actief en heeft veel lokale ervaring, ook in Groningen en de gemeente Oldambt. Van Wijnen hecht veel waarde aan het ‘samen bouwen met bewoners en betrokkenen aan toekomstbestendige buurten waar iedereen zich thuis voelt’. Zoals in Scheemda. De komende periode wordt eerst gewerkt aan een plan en de nadere uitwerking, in samenspraak met de gemeente en ruimte voor input van inwoners.

Directeur Thomas van Houwelingen: “We kijken er naar uit om samen met de gemeente een leefbare buurt te realiseren waar je fijn kunt wonen en graag bent. Het contact met inwoners is daarbij cruciaal. Hun kennis van de plek is voor ons van grote waarde.”

Informatiebijeenkomst

Gemeente Oldambt en Van Wijnen hechten er waarde aan dat omwonenden, inwoners van Scheemda en andere geïnteresseerden van begin af aan bij de plannen worden betrokken. Direct aanwonenden en Dorpsbelangen Scheemda zijn persoonlijk, dan wel met een brief geïnformeerd. Voor woensdag 8 april staat een informatiebijeenkomst gepland in de Esborg in Scheemda (inloop vanaf 19 uur). Nadere informatie over de bijeenkomst wordt binnenkort gedeeld.

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: Martijn Heemstra