Opnieuw archeologisch onderzoek voor uitbreiding Veeler kerkhof

VEELE – De historische begraafplaats Veelerkerkhof wordt uitgebreid. De stichting, die verantwoordelijk is voor het beheer, heeft een perceel van ruim 1,25 hectare grond, direct grenzend aan de huidige begraafplaats, gekocht van maatschap Kuper. Daarmee komt er ruimte voor honderden nieuwe graven en een urnenveld.
Voor het realiseren van de uitbreiding is adviesbureau BügelHajema uit Assen ingeschakeld. Zij ondersteunen de stichting bij de aanvraag van onder anderen een aangepaste omgevingsvergunning. In het najaar van 2025 heeft op het terrein archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit is een onderdeel en voorwaarde van de vergunningaanvraag bij de gemeente. Uit het onderzoek kwamen geen bijzonderheden naar voren.
Wel heeft het onderzoeksbureau geadviseerd om in het voorste deel van het perceel nader onderzoek te doen. Vandaag is archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef uit Zuidhorn met het nader onderzoek gestart. Grondverzetbedrijf Behling uit Veele graaft, onder toezicht van medewerkers van bureau De Steekproef, sleuven in het perceel. In de uitgegraven sleuven wordt gezocht naar mogelijke archeologische vondsten. Het grondonderzoek neemt naar verwachting een paar dagen in beslag. Zowel het onderzoeksbureau als het bestuur van Stichting Veelerkerkhof zijn erg nieuwsgierig naar de uitslag.
Oud, verzorgd en geliefd
De begraafplaats, die al sinds de 19e eeuw bestaat, is zichtbaar goed onderhouden. Een team van vrijwilligers en bestuursleden zorgt er twee keer per maand op maandagochtend voor dat het terrein er netjes bij ligt. Het beheer is in handen van Stichting Veelerkerkhof.
De stichting kijkt bij de nieuwe uitbreiding ook naar inrichting en sfeer. Er zijn plannen voor een zithoekje, nieuwe beplanting en een haag rondom het nieuwe terrein.
