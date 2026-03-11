Toneelseizoen toneelvereniging Jipsinghuizen zit er op

JIPSINGHUIZEN – Het toneelseizoen van Toneelvereniging Jipsinghuizen zit er op. In het buurthuis in Jipsinghuizen brachten ze meerdere keren de klucht: Puinhoop in de kringloop op de planken.
Volgens de vereniging was het, ondanks het feit dat ze twee voorstellingen vanwege weersomstandigheden moesten afgelasten, weer een top seizoen, met volle zalen.
‘Dank aan onze bezoekers! We hebben genoten van dit seizoen. Inmiddels is het toneel leeg en kan onze leescommissie weer aan de slag met een nieuw toneelstuk’, schrijft Janneke Santing namens alle spelers van toneelvereniging Jipsinghuizen.