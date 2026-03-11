Tweede Kamerlid Hilde Wendel komt naar Stadskanaal voor gesprek met inwoners

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 11 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN TIJD REGEN | AFWISSELEND WEER

Het wordt vandaag een onbestendig dagje, want er valt vanochtend en vanmiddag enige tijd regen en pas later in de middag wordt het weer droog. Er komt een matige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind te staan en de maximumtemperatuur is vandaag 10 of 11 graden.

Vanvaond en vannacht is het droog met brede opklaringen en de temperatuur daalt vannacht tot ca. 4 graden. Morgen zijn er daarna zonnige perioden en ook dan is het droog, maar gaandeweg de dag komt er meer bewolking en morgenavond staat er ook een vrij krachtige zuidwestenwind. Maximum morgen rond 12 graden.

Maar na die droge dag is het vrijdag weer regenachtig, want net als vandaag passeert er in de loop van de dag een regenfront met vrij veel neerslag: 5 mm aan regen is vrijdag goed mogelijk. Maximumtemperatuur op vrijdag 10 á 11 graden, net als vandaag. En in het weekend is het op zaterdag droger met wat zon en een enkele bui, meer kans op een paar buien is er in de loop van de zondag. Ook dan is de maximumtemperatuur zo’n 11 graden en dat zal begin volgende week niet anders zijn.