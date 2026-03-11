Tweede Kamerlid Hilde Wendel komt naar Stadskanaal voor gesprek met inwoners

STADSKANAAL – Op zaterdagmiddag 14 maart brengt VVD-Tweede Kamerlid Hilde Wendel een bezoek aan Stadskanaal. Rond 14.00 uur gaat zij in het voormalige Vodafone-pand in het centrum samen met lokale en provinciale VVD-politici in gesprek met inwoners onder het genot van een kop koffie of thee.
Tijdens deze middag zal de VVD-fractie uit Stadskanaal aanwezig zijn om te flyeren en om met inwoners te praten over onderwerpen die in de gemeente spelen. Iedereen is welkom om binnen te lopen en vragen, ideeën of zorgen te delen.
Naast Kamerlid Wendel is ook Willemijn Brilstra, fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten van Groningen, aanwezig. “Het is waardevol dat een Tweede Kamerlid naar Stadskanaal komt om rechtstreeks met inwoners te spreken,” zegt Linda Huizing, lijsttrekker van de VVD in Stadskanaal. “Wij horen graag wat er leeft in onze gemeente. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we signalen uit Stadskanaal ook meenemen naar de provincie en Den Haag.”
Inwoners zijn van harte welkom om zaterdagmiddag 14 maart vanaf ongeveer 14.15 uur binnen te lopen in het voormalige Vodafone-pand in het centrum van Stadskanaal voor een kop koffie of thee en een gesprek met VVD-politici.
Bron: Linda Huizing, Lijsttrekker VVD Stadskanaal