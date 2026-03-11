Video: Start vervanging beschoeiing Pekelder Hoofddiep

PEKELA – De gemeente Pekela start met de vervanging van de verouderde beschoeiingen langs het Pekelder Hoofddiep. Met het verwijderen van de eerste paal gaf wethouder Reiny Kuiper het symbolische startsein voor het project.
Volgens Kuiper is het belangrijk dat de werkzaamheden nu beginnen. “De oevers zijn op veel plekken in slechte staat en moeten worden aangepakt,” zegt hij. “Dit is samen met de werkzaamheden aan de bruggen de start van project Pekelder Hoofddiep 2040.”
De nieuwe beschoeiing bestaat uit kunststof met houten voorzetpalen en gaat volgens de gemeente langer mee dan de oude constructie. De werkzaamheden beginnen bij de koppelsluis in Boven Pekela en schuiven daarna op richting Nieuwe- en Oude Pekela.
Het project wordt uitgevoerd door Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening. Opvallend is dat hetzelfde bedrijf ruim veertig jaar geleden ook de oude beschoeiing aanlegde. Bedrijfsleider Jacob Toeren legt uit hoe er gewerkt wordt. “We werken vooral vanaf het water, zodat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt,” zegt hij. “Met een speciale techniek kunnen we de nieuwe wanden recht en snel plaatsen.”
De werkzaamheden duren meerdere jaren. Volgens Kuiper is het uiteindelijke doel duidelijk: “We willen dat het Hoofddiep weer veilig is en uiteindelijk ook weer goed bevaarbaar wordt.”
Voor inwoners van Boven Pekela wordt later deze maand een informatieavond georganiseerd.
Video: Malou Vos