VVD Oldambt, Durf Oldambt en VCP Oldambt mogen hun stellingen toelichten in ‘Op weg naar de stembus’ (video-update)

GRONINGEN1 – VVD Oldambt, Durf Oldambt en VCP Oldambt mogen hun stellingen toelichten in ‘Op weg naar de stembus’



Op dinsdag- donderdagavonden brengen wij van 19.00 uur tot 20.00 uur lokale politiek tot leven.

In ons programma ‘Op weg naar de stembus’ ontvangen onze presentatoren fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.

Tijdens het programma krijgen zij de kans om zich voor te stellen, te reageren op stellingen van inwoners uit hun gemeente en hun partij te presenteren.

Dinsdag waren te gast bij presentator Henk Guchelaar, Mandy Meertens namens de VVD Oldambt, Ardy van der Sloot namens Durf en Jan Kenter namens de VCP Oldambt.

De techniek werd verzorgd door Ronnie van der Wal.



Mandy Meertens fractievoorzitter van VVD is groot geworden in de horeca, in de bruine kroegen.

Daar heeft ze veel kanten van de maatschappij gezien. En ook gezien hoe moeilijk het soms kan zijn voor sommige burgers

Maar, en dat bindt mij ook met de VVD, als je je inzet en knokt en je best doet met overtuiging kun je een eind komen, ook al begin je met een achterstand.

En dat breng zij mee in de politiek, daarom past de VVD ook bij haar.



Een stelling.

Belastingen moeten in verhouding blijven tot de voorzieningen.

En als ze betalen willen ze er ook iets voor terugzien, zegt een inwoner van Winschoten.

En zien ze dat ook terug?

Nou, dat is heel veel jaren niet zo geweest.

In 2018 hadden we een financiële situatie die dramatisch was.

Moeilijke besluiten moeten nemen, 7 miljoen per jaar bezuinigen op voorzieningen.

En nu acht jaar later, zijn we trots op dat we dat als raad voor elkaar hebben gekregen.

De gemeente heeft nu een algemene reserve toen 6 miljoen, nu 30 plus miljoen.

Toen had het Oldambt de hoogste OZB-lasten in de provincie. En nu de laagste OZB-stijging in de provincie. Nu gaat er veel geld naar de dorpen, wegen en fietspaden die zijn verbeterd. En gaat er geld naar het Scheemda Centrum. Ook in Winschoten kun je nu echt zien dat er projecten in gang gezet zijn.

Wel had Oldambt een cultuur, “we gaan elk jaar de lasten verhogen”. Daarvan zei de VVD, maar ook de VCP en nog een aantal partijen, als je geld overhoudt, waarom zou je de lasten verhogen?

Laat de inwoners ook mee profiteren.



Leegstand trekt de buurt naar beneden, zeggen inwoners.

Wat gaat de VVD daaraan doen?

Er is leegstand, niet alleen in de Langestraat, daar is het wel heel zichtbaar. Een mogelijkheid Bijvoorbeeld zou kunnen zijn om de panden in de Langestraat te verkleinen.

Want de huren zijn dan op een bepaald niveau. Wat voor ondernemers dan een verlichting van lasten kan zijn.

Dus dat is denk ik een wisselwerking. Dat de gemeente volgens mij altijd goed in contact met ondernemers moet zijn om samen snel tot oplossingen te kunnen komen.

Veiligheid vinden we allemaal belangrijk. Openbare ruimte vinden we allemaal belangrijk. Huizen bouwen vinden we allemaal belangrijk. Ik heb helaas weinig gehoord over economie en financiën op orde.

Zonder goede financiën geen investeringen voor de toekomst mogelijk.

Zonder economische ontwikkelingen geen nieuwe werkgevers.

Dus als je het hebt over stabiliteit op lange termijn voor de gemeente.

Heb je een goede lokale economie nodig. De ondernemers moeten de ruimte krijgen.

En we moeten zorgen dat we de financiën op orde hebben. Zodat we kunnen investeren voor de toekomst.



Ardy van der Sloot van Durf is vader van vijf kinderen en opa van één kleinkind.

Hij woont sinds 17 jaar in het mooie Oldambt en is werkzaam in de landbouw. De hele politiek is een nieuwe ervaring voor hem.

Zijn motivatie om de politiek in te gaan is dat hij wel benieuwd is wat er gebeurd als wij sommige dingen anders bekijken.

Sommige dingen anders willen doen. En dan gaan zien of dat gaat lukken.

Een stelling.

Inwoners van de gemeente Oldambt geven aan dat zij soms pas laat geïnformeerd worden.

Een inwoner van Scheemda zegt bijvoorbeeld.

We worden pas geïnformeerd als alles al besloten is.

Durf is ook van mening dat mensen beter geïnformeerd worden van tevoren.

En dat mensen er ook hun mening erover kunnen geven. En daar uiteindelijk ook over kunnen stemmen.

Als Durf een grote partij wordt willen wij ervoor zorgen dat mensen die inspraak krijgen.

Een inwoner van Winschoten wil gewoon veilig over straat kunnen gaan.

Kan Durf dat waarmaken?

Daar hebben de mensen helemaal gelijk in. Dat ze veilig over straat moeten kunnen gaan.

Het heeft ook met verlichting te maken en ook met het inzetten van de handhavers die hier zijn en dat zij zich ook meer laten zien om dingen te constateren.

Durf wil ook graag dat die leegstand in de gemeente wordt aangepakt.

Ik heb mij aangesloten bij Durf omdat ik me thuis voel in dit prachtige stukje Nederland.

Met de frisse lucht en de verre gezichten. En met de bijzondere mensen die hier wonen.

Ondanks dat de rest van het land volop geprofiteerd heeft van de 435 miljard aan gasopbrengsten, is van alle provincies Groningen nog steeds het armst.

En met de laagste levensverwachting. Daar wil Durf verandering in brengen. Durf wil de leefbaarheid verbeteren. Echt kritisch zijn op alles wat niet rechtstreeks in het belang is van de burgers en de ondernemers.



Jan Kenter is fractievoorzitter van de VCP en woont in Winschoten en hij heeft de politiek hij van huis uit meegekregen.

Hij is heel lang actief geweest binnen de FNV, maar uiteindelijk bij zijn oude liefde de VCP teruggekomen.

De communicatie vanuit de gemeente kan beter.

Een inwoner van Winschoten zegt bijvoorbeeld. “Het voelt alsof het gemeentehuis een besloten gemeenschap is”.

We kunnen ze daar voor het grootste gedeelte ook gelijk in geven. Want het is sinds ik in de raad zit eigenlijk een terugkerende ziekte van alle colleges. Hoe inspraak geregeld is, is een gigantische inhaalslag te maken.

En op welke manier zou dat kunnen?

VCP denkt dat je dit vanuit het college duidelijk moet maken aan het ambtelijke apparaat dat het ambtelijke apparaat er is voor de burger en niet andersom. De VCP heeft daar al vaker een balletje over opgegooid. Blijkbaar blijft dat balletje maar stuiteren.

De vrijdagmiddag zal bij ons de vrije inloop worden. Dan kunnen de inwoners bij ons gewoon binnenlopen.

De tweede stelling:

De stelling is dat jongeren meer kansen moeten krijgen in Oldambt. De inwoners horen dat zij vertrekken uit de gemeente en ze komen niet terug want ze hebben hier geen kansen.

Er zijn niet voldoende opties voor onze jongeren in de gemeente. Wat is de reactie daarop?

Ik ben het eigenlijk wel eens met die stelling.

We willen ijveren voor dat hier in Winschoten of in Oldambt dat in elk geval het hoger onderwijs wat op geplust gaat worden.

Om hier werkgelegenheid heen te halen. Dat kan werkgelegenheid zijn met de handjes. Daar heb je allerlei soort personeel voor nodig. Daarom moet ook actief gezocht worden naar werkgelegenheid.

En ik denk dat we dan op de goede weg gaan zijn. Werkgelegenheid is natuurlijk één aspect. En de andere aspect is misschien woongelegenheid.

Je hoeft geen communist te zijn om op de VCP te stemmen.

Wij staan voor een open, eerlijke, transparante manier van politiek bedrijven.

Wij gruwelen van achterkamertjespolitiek en dealtjes die gesloten worden. Maar de VCP is wel zover dat ze in Bart Plaatje een goede kandidaat wethouder hebben. Dat is de heer Bart Plaatje, ex-secretaris van de landelijke FNV. Hij heeft een gigantisch mooi netwerk heeft. Daar mogen we als gemeente gewoon gigantisch veel gebruik van maken.



Tekst: Geert Smit

Foto’s/video’s: Malou Vos







