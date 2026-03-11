Westmarke Ter Apel maakt leerlingen digitaal en AI-geletterd

TER APEL – AI is dagelijks in het nieuws. Het laat kansen zien, maar ook risico’s. Leerlingen groeien op in een online wereld; dat maakt digitale vaardigheden urgenter dan ooit. Westermarke Ter Apel voelde die noodzaak en schakelde Mediawegwijs in. Daarmee neemt de school een pioniersrol door digitale en AI-geletterdheid structureel een plek te geven in het onderwijs.
Hoe gedraag je je sociaal online? Hoe werkt een chatbot zoals ChatGPT? Kun je met AI je eigen muziekstuk componeren? En hoe ga je in gesprek over cyberpesten, nepnieuws en deepfakes?
Van 30 maart tot 3 april verzorgt een team van jonge vakdocenten van Mediawegwijs lessen digitale en AI-geletterdheid.
Bron en foto’s: Team Mediawegwijs