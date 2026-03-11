Word jij de nieuwe vrijwilliger bij Voedselbank Veendam?

VEENDAM – De voedselbank Veendam is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
De Voedselbank Veendam werkt sinds enige weken met het zogenaamde winkel concept, waarbij cliënten zelf boodschappen doen en kiezen wat ze willen eten. De voedselbank heeft o.a. brood-, groente- en fruitopstellingen, zoals supermarkten dit ook hebben. De eerste reacties van de cliënten zijn positief en er is meer ruimte voor persoonlijk contact.
De voedselbank Veendam is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die cliënten begeleiden tijdens het boodschappen doen. Belangrijk is dat u sociaal, communicatief en klantgericht bent. U komt in aanraking met diverse doelgroepen en nationaliteiten uit de samenleving. Als vrijwilliger bent u op de vrijdagochtend beschikbaar, waarbij u om de week wordt ingezet van 10.30-13.00. U komt in een hecht team met enthousiaste vrijwilligers, waarbij collegialiteit en samenwerking de boventoon voeren.
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Dan kunt u contact opnemen met De Voedselbank en vragen naar Gea Schonewille, telefoon: 0598- 235295 of mailen naar info@voedselbankveendam.nu.
Bron: Renate Bruin