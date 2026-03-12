Automobilist slaat op de vlucht na ongeval A7 bij Zuidbroek

A7, ZUIDBROEK – Op de A7 vond gisteravond rond half twaalf een ongeval plaats.
Ter hoogte van Zuidbroek botste een auto tegen de vangrail. Toen de hulpdiensten arriveerden ontbrak van de inzittende(n) ieder spoor. De politie heeft met honden in de omgeving gezocht, maar heeft niemand aangetroffen.
Volgens RTV Noord kwam later een 22 inwoner van Winschoten naar de plaats van het ongeval. De politie onderzoekt of hij de bestuurder van de auto was. Omdat de man nog een gevangenisstraf moest uitzitten werd hij aangehouden en naar ht cellencomplex in Groningen gebracht.
De zwaar beschadigde auto werd afgesleept.
Bron: RTV Noord