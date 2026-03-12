Drenthe start met FlexDrenthe500: nieuwe stap in aanpak personeelstekort in zorg en welzijn

ASSEN – Met de ondertekening van een symbolische regionale arbeidsovereenkomst is op vrijdag 6 maart het project FlexDrenthe500 van Gezonde Marke officieel van start gegaan. Zorg- en welzijnsorganisaties in Drenthe werken samen aan een regionale aanpak om het groeiende personeelstekort tegen te gaan. Doel is dat eind 2027 vijfhonderd professionals hun talent delen over organisatiegrenzen heen.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen van Provincie Drenthe ontving en ondertekende de regionale arbeidsovereenkomst, als startschot voor gezamenlijke experimenten met vernieuwend regionaal werkgeverschap in Drenthe. Tijdens de kick-off waren onder meer Yonas Tewelde, voorzitter Raad van Bestuur bij Vanboeijen, en Leo Wanders, Raad van Bestuur Dignis, aanwezig.

Slimmer samenwerken

De druk op de zorg neemt toe door vergrijzing en oplopende tekorten. Tegelijkertijd blijkt dat veel professionals bereid zijn méér uren te werken wanneer werk en roosters beter aansluiten op hun wensen. FlexDrenthe500 richt zich daarom op de inzet van combibanen en flexibele inzet over organisaties en sectoren heen.

Vanuit het project starten verschillende domeinoverstijgende experimenten bij zorg- en welzijnsorganisaties in Drenthe. De ambitie is om te komen tot één Drentse plek van afstemming, zodat roosters robuuster worden en professionals behouden blijven voor de regio. De aanpak is bewust op Drentse schaal: we leren wat hier werkt en schalen succesvol werkende oplossingen regionaal op.

Volgens Leo Wanders, bestuurlijk eigenaar van FlexDrenthe500, vraagt de huidige krapte in de arbeidsmarkt om een andere manier van organiseren: “Door aantrekkelijke combinatiefuncties te ontwikkelen, kunnen we meer professionals behouden en aantrekken door meer afwisseling, uitdaging en werkplezier te bieden. Dat is hard nodig in een sector waar de werkdruk hoog is.”

Tijdens de kick-off werd duidelijk dat de beweging in Drenthe al volop in ontwikkeling is. Zo wees Yonas Tewelde op de regionale inzet van specialistische expertise. “De artsen VG (artsen verstandelijk gehandicapten) van Vanboeijen werken inmiddels voor elf andere zorgaanbieders in de regio. Zo verbreden en versterken we expertise in Drenthe, juist op plekken waar die hard nodig is.”

Brede arbeidsmarktopgave

De Provincie Drenthe ondersteunt dit project financieel en inhoudelijk. Gedeputeerde Willemien Meeuwissen benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de inzet in de zorgsector onderdeel is van een bredere arbeidsmarktopgave: “Innovatieve projecten zoals FlexDrenthe500 zijn ontzettend waardevol voor onze provincie. Ze vragen veel voorbereiding en afstemming achter de schermen, maar dragen bij aan een sterkere regio en aan het verdienvermogen van Drentse professionals. Daarom ondersteunen wij dit project van harte”.

FlexDrenthe500 wordt uitgevoerd onder de vlag van Gezonde Marke met Stichting ZorgpleinNoord als penvoerder. Het project loopt tot eind 2026.

Over Gezonde Marke

Gezonde Marke is de Drentse beweging voor een gezonder leven. In dit netwerk werken zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, provincie, zorgverzekeraars en inwoners samen aan een vitaal Drenthe. De samenwerking heeft als doel te bouwen aan toekomstbestendige gezondheidszorg, positieve gezondheid en veerkracht van mensen. Dit doen we door te investeren in een sterke sociale basis, een gezonde leefomgeving, een gezonde arbeidsmarkt en toegankelijke zorg.

De coalitie Arbeidsmarkt zet zich in voor het behouden van medewerkers, aantrekkelijk werkgeverschap, regionale samenwerking, anders opleiden, slimmer werken met innovatie en hybride zorg. Zo bouwt Gezonde Marke aan een toekomstbestendige zorgarbeidsmarkt in Drenthe en de professional van de toekomst: flexibel, breed inzetbaar en gericht op wat inwoners nodig hebben.

Meer weten?

Kijk op www.gezondemarke.nl

Bron: Gezonde Marke