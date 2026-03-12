Elise Wolters houdt een lezing in de Kloosterkerk

TER APEL – Op maandag 23 maart houdt Elise Wolters een lezing in de Kloosterkerk.
Elise verbleef drie maanden in en om Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever. Zij nam deel aan een programma van de Wereldraad van Kerken genaamd EAPPI: Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël. Zij en haar collega’s ontmoetten daar veel mensen en steeds weer werd hen gevraagd: vertel jouw mensen thuis over ons leven hier.
Elise Wolters komt naar de Kloosterkerk om met ons te delen wat ze heeft gezien, gehoord en meegemaakt. Vooral nu de oorlog in het Midden-Oosten is verergerd en meerdere landen intensief betrokken zijn, is het belangrijk om oog te houden voor deze heel kwetsbare bevolking in de Westoever.
Het is een complex onderwerp, zeker voor een avond. Waar te beginnen? Bij de geschiedenis – welke geschiedenis? Bij de landkaart? Bij de huidige politiek? Bij de godsdiensten?
In twee uur – half lezing, half gesprek – zal alles een beetje voorbijkomen. Er valt veel te vertellen en te vragen en dan nog zullen er vragen blijven.
Waar: Kloosterkerk Ter Apel, ingang Sellingerstraat
Wanneer: 23 maart, 19.30 uur
De entree is vrij, met koffie vooraf.
Bij de uitgang is er een collecte voor de kosten.
Bron: Gretha Kruize