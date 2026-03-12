Ernstig ongeval tussen ambulance en brandweerbus in Papenburg

PAPENBURG – Vanmiddag vond rond 14:34 uur op de kruising van de Rheiderlandstraße en de Bethlehemstraße (rechts) in Papenburg, een ernstig verkeersongeval tussen een ambulance en een brandweerwagen plaats.
Volgens de eerste bevindingen reed een 25-jarige vrouwelijke ambulancechauffeur met zwaailichten en sirene aan vanuit de richting van Splitting naar de Gutshofstraße over de Rheiderlandstraße. Tegelijkertijd reed een 40-jarige man in een personenbus van de vrijwillige brandweer vanuit de richting van Splitting (rechts).
De twee hulpvoertuigen botsten op de kruising. Volgens het lopende onderzoek reed de ambulance door rood licht, terwijl de brandweerwagen groen licht had.
De 34-jarige arts en een 50-jarige ambulanceverpleegkundige in de ambulance raakten ernstig gewond bij het ongeval. De 25-jarige ambulancechauffeur en de 40-jarige brandweerwagenchauffeur liepen lichte verwondingen op. Alle betrokkenen werden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht.
Een 41-jarige patiënt, die vóór het ongeval al in kritieke toestand verkeerde, bevond zich ook in de ambulance. Het is momenteel onduidelijk in hoeverre zijn toestand door het ongeval is verslechterd.
Het verkeer op het kruispunt ondervond hinder tijdens het onderzoek naar het ongeval. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval en verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau Papenburg via 04961 / 9260.
Bron: Politie Grafschaft Bentheim, Emsland