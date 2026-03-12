Fietsexcursie Onneresch, Appelbergen en Onnerpolder

ONNEN – Fiets op zaterdag 4 april van 10:00 – 12:30 uur mee over de Onneresch, door Appelbergen en naar het stroomdal van de Hunze, bij Onnen de Onnerpolder genoemd.
Het landschap bij Onnen is zeer afwisselend. Dat is vooral te danken aan de smalle Hondsrug met talloze veentjes en het dal van de Hunze. Overal is zichtbaar hoe ijstijden het landschap hebben gevormd en hoe boeren het hebben gekneed. Tijdens de excursie vertellen de Nationaal Park gidsen over het ontstaan en het bewogen verleden van de Onneresch, Appelbergen en de Onnerpolder. Voor deze fietsexcursie moet u uw eigen fiets meenemen. Aanmelden is verplicht: drentscheaa@ivn.nl
Start is bij het Dorpshuis Tiehof, Bakkerweg 4, 9755 PM in Onnen.
Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Fonds Drentsche Aa.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa