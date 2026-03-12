Gemeente Westerwolde koopt grond in Ter Apel om woningtekort aan te pakken

TER APEL – De gemeente Westerwolde heeft in Ter Apel grond gekocht nabij ’t Heem. Dit is een

belangrijke stap om meer woningen mogelijk te maken in het grootste dorp van de gemeente.



Woonvisie: 441 extra woningen nodig, waarvan 150 in Ter Apel

De gemeente Westerwolde staat voor een grote woningbouwopgave. Volgens de Woonvisie zijn in de

komende jaren minimaal 441 extra woningen nodig. Ongeveer 150 daarvan zijn bedoeld voor Ter Apel.

Niet alleen het aantal woningen is belangrijk, maar ook dat ze betaalbaar zijn. De belangstelling voor wonen in Westerwolde is groot, zowel onder huidige inwoners als bij mensen van buiten de gemeente. Om aan deze vraag te voldoen, werkt de gemeente samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars aan nieuwe bouwlocaties, waarbij Ter Apel de grootste opgave vormt.



Gemeente zoekt actief naar extra bouwgrond

De gemeente heeft de afgelopen jaren verschillende bouwkavels verkocht. Daarmee is de behoefte

aan nieuwe woningen niet opgelost. Daarom is de gemeente actief op zoek gegaan naar extra locaties voor woningbouw.



Eerder heeft de gemeente een voorkeursrecht ingesteld op grond bij ’t Heem. Dit betekent dat de

gemeente deze grond als eerste mag kopen als de eigenaar wil verkopen. Inmiddels heeft de gemeente het noordelijke deel van dit gebied gekocht. Dit is te zien op de kaart. Ook op andere locaties in Ter Apel werkt de gemeente aan nieuwe plannen. De gemeente wil woningbouw mogelijk maken aan de Nederveen Cappelstraat, de plek waar vroeger basisschool De Verrekijker stond. Er is al een eerste gesprek met omwonenden hierover gevoerd.

Samen met de buurt werken aan een plan

De gemeente is van plan de gronden bij ’t Heem later te verkopen aan een marktpartij. De gemeente

bouwt zelf geen woningen. Het is ook nog niet bekend hoeveel woningen er precies kunnen komen,

waar deze woningen komen te staan of wanneer de bouw kan beginnen.



De komende tijd werkt de gemeente eerst uit wat er mogelijk is op deze locatie en aan welke

voorwaarden het woningbouwproject moet voldoen. Dit doet de gemeente samen met de buurt en

andere betrokkenen. Daarna volgt een wijziging van het omgevingsplan. In dit plan staat wat er op de

locatie gebouwd mag worden en waarvoor de grond gebruikt kan worden. De gemeenteraad van

Westerwolde neemt hierover later een besluit.



Wethouder Harm-Jan Kuper: “We zetten hiermee een belangrijke stap voor de toekomst van Ter Apel.

Door deze grond te kopen kunnen we werken aan nieuwe woningen die passen bij wat inwoners

nodig hebben. Dat doen we stap voor stap en samen met de buurt.”



Onderdeel van groter programma Schier Wonen

De aankoop van deze grond in Ter Apel staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van Schier Wonen, het programma waarmee de gemeente werkt aan voldoende en passende woningen in alle dorpen. Binnen Schier Wonen kijkt de gemeente actief waar nieuwe woningen kunnen komen. Soms betekent dit dat de gemeente grond koopt om woningbouw mogelijk te maken. Een ander voorbeeld hiervan is Boermarke 2 in Vlagtwedde, waar koopwoningen, betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen komen.

Daarnaast maakt de gemeente andere vormen van wonen mogelijk, zoals:

Woningsplitsing: één woning opdelen in twee kleinere woningen.

Pré-mantelzorgwoningen: wonen dichtbij iemand die binnenkort zorg nodig heeft of zorg gaat

geven.



De gemeente werkt stap voor stap aan deze plannen. De komende jaren volgen er meer projecten en

regelingen die bijdragen aan goed en betaalbaar wonen in Westerwolde.

Bron en foto: Gemeente Westerwolde